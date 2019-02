Barbara d’Urso e Berlusconi, nuovi retroscena: “Mi fece la corte, elegantissimo”

Barbara d’Urso e Silvio Berlusconi, i nuovi retroscena svelati a Pomeriggio 5

Nella puntata di oggi, 25 febbraio, di Pomeriggio 5 si è parlato anche di Barbara d’Urso e Silvio Berlusconi! No, non si tratta di politica ma di vero gossip. A lanciare il sasso, senza però poi nascondere la mano, è stato Vittorio Sgarbi, ospite in studio. Il momento è stato tanto divertente quanto, forse, imbarazzante per la padrona di casa, che ha dovuto riaprire un discorso vecchio di qualche anno. Che Berlusconi abbia corteggiato Barbara d’Urso, infatti, è cosa nota. Fu proprio lui a raccontarlo in diretta e in uno dei salotti di Carmelita, per cui con lei super presente alla rivelazione! Oggi però è stata costretta, tra virgolette, a riparlarne.

Barbara d’Urso parla di Berlusconi: “Mi fece la corte, è vero, ma era sposato”

A tirar fuori la storia del corteggiamento è stato Sgarbi, dicendo che Barbara in passato ha detto “no” a Berlusconi. Lei, incredula, ha dovuto prendere in mano le redini della situazione: “No, allora, già ho capito che è un pomeriggio difficile”. Tra le risate di altri ospiti, poi, Barbara ha precisato: “Non sono io che sostengo, o ad aver divulgato di non aver mai avuto una storia sentimentale con il presidente Silvio Berlusconi, ma è stato lui che lo ha voluto divulgare in diretta, peraltro davanti a me, tempo fa”. Poi ha confermato nuovamente il tutto: “È vero, è vero. Anni fa il dottor Silvio Berlusconi mi fece la corte. Io ero molto piccola, anche lui era più giovane. Ma io non ho mai accettato la sua corte, perché in quel periodo lui era…”. A completare la frase ci ha pensato Sgarbi: “Era ancora sposato”. Barbara ha proseguito: “E io sono una ragazza che…”, è stata interrotta ma intendeva dire una ragazza seria.

Berlusconi e Barbara d’Urso: “Non ci ha riprovato mai più”

Sgarbi, protagonista di uno scoop con Carmen Di Pietro, completava le frasi della conduttrice e non se ne stava affatto in silenzio. D’altronde Barbara, che ha pure fatto una gaffe col suo ospite, non poteva di certo negare visto che è stato proprio Berlusconi a rivelare il tutto qualche anno fa. “È la verità, lui è stato un gran signore, non è che ci ha riprovato, mai più. È stato elegantissimo. E ora si diverte a raccontarlo”, ha chiosato la conduttrice.