Sgarbi e Carmen Di Pietro sono stati fidanzati: lo scoop a Pomeriggio 5

Vittorio Sgarbi rivela a Pomeriggio 5 di essere stato fidanzato con Carmen Di Pietro

Scoop a Pomeriggio 5! Nella puntata di oggi 25 febbraio abbiamo scoperto che Vittorio Sgarbi e Carmen Di Pietro sono stati fidanzati! Barbara d’Urso non poteva credere a ciò che aveva appena sentito, eppure è la verità. Vittorio e Carmen erano entrambi ospiti del salotto di oggi, chi in studio e chi in collegamento. Proprio Sgarbi è stato protagonista indiscusso della puntata, con il gossip sulla relazione con l’ex gieffina lo è stato ancor di più. “Io e Carmen Di Pietro siamo stati fidanzati per qualche giorno”, così ha esordito appena Barbara gli ha chiesto di parlare dell’altra ospite. “Eh dillo bravo Sgarbi perché io non lo dico”, ha subito tuonato la Di Pietro.

Sgarbi e Carmen Di Pietro fidanzati in passato: il racconto da Barbara d’Urso

Mentre Vittorio Sgarbi raccontava di ciò che è successo in passato fra loro, Carmen ha detto: “Io non lo volevo dire questo. Se lo vuole dire lui da gentiluomo va bene”. Questo il racconto di Sgarbi: “Sì, molti anni fa. Lei venne a trovarmi. Ma lo dico perché è documentato. Non posso dire quanti anni fa, ma un po’ di anni fa. È una cosa che poteva avere anche un futuro. Era prima di Sabrina [Colle, sua attuale compagna ndr]. Sarà durato tre giorni, quattro giorni”. Un racconto che ha lasciato di sasso tutti i presenti in studio! Barbara, che ha pure fatto una gaffe con Sgarbi, ha subito urlato allo scoop e ha fatto domande per vederci meglio. “Mi è sempre piaciuta, è una bella ragazza”, ha confermato poi Sgarbi riferendosi a Carmen.

Pomeriggio 5, lo scoop: Sgarbi e Carmen Di Pietro sono stati insieme

Dopo il servizio con protagoniste lei e Flavia Vento, però, Carmen ha voluto fare un paio di precisazioni! Appena Barbara le ha dato la parola, infatti, ha detto: “Per quanto riguarda Vittorio voglio dire che ho un bellissimo ricordo. è anche vero che ci siamo frequentati per poco tempo, però non tre giorni un pochino di più. E devo dire che è un gentiluomo”.