Pomeriggio 5, Barbara d’Urso senza parole: la gaffe con l’ospite

Barbara d’Urso e la gaffe a Pomeriggio 5: cosa è successo lunedì 25 febbraio

A Pomeriggio 5 è andata in onda oggi una gaffe che ha lasciato Barbara d’Urso senza parole. O meglio, la conduttrice non ha potuto fare altro che chiedere scusa. Il protagonista della gaffe è stato uno degli ospiti di oggi, Vittorio Sgarbi. Si è parlato oggi di un argomento che riguarda la sua vita di coppia con Sabrina Colle, la sua compagna da più di vent’anni. Proprio per questo è stato realizzato un breve filmato con il riassunto della loro storia d’amore, ma è proprio qui che c’è stato il patatrac. E ovviamente Sgarbi non se ne è stato in silenzio, anzi lo ha fatto subito notare!

Pomeriggio 5, gaffe con Vittorio Sgarbi: “Non è Sabrina”

Appena è terminato il video che lo riguardava, Barbara ha subito iniziato a fare domande al suo ospite. Lui l’ha interrotta, facendo notare che c’è stato un errore nel filmato: “L’ultima immagine che è passata. È un tradimento almeno dal punto di vista dell’immagine perché è una ragazza molto graziosa, che avrà ormai 26 o 27 anni. Ne aveva 20, si chiama Selina”. Ebbene sì, sono state montate delle immagini in cui Vittorio Sgarbi non era con la sua compagna Sabrina ma con un’altra ragazza! “Le assomigliava, ma non è Sabrina. Avete sbagliato le immagini”, ha infatti concluso l’ospite. Nulla di allarmante, non è stato rivelato alcun tradimento in diretta, visto che è noto ormai che Vittorio Sgarbi e Sabrina Colle vivono un matrimonio bianco, come è stato più volte definito.

Barbara d’Urso senza parole a Pomeriggio 5: “Ti chiedo scusa”

La reazione di Barbara? Ha sì sdrammatizzato, ma allo stesso tempo si è scusata con il suo ospite. “Mi avete sbagliato l’immagine! Ti chiedo scusa da parte dei nostri giornalisti o di chi ha fatto il pezzo. Questo è un tradimento, non è Sabrina Colle”, ha detto rivolgendosi a Vittorio Sgarbi a Pomeriggio 5. Quest’ultimo, intanto, ha rivelato uno scoop imperdibile su lui e Carmen Di Pietro!