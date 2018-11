Ascolti tv lunedì 19 novembre, boom per Nero a Metà e nuova sconfitta per GF Vip 3

Partenza alla grande ieri sera per la nuova fiction con Claudio Amendola

Debutto con il botto per Nero a Metà. Nella serata di ieri, lunedì 19 novembre 2018, la nuova fiction in onda su Rai 1 ha infatti trionfato mettendo alle corde il Grande Fratello Vip 3. La nuova serie interpretata da Claudio Amendola ha conquistato ben 6.013.000 spettatori pari al 25.3% di share. Su Canale 5 il reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini anche questa settimana è costretto ad incassare una pesante sconfitta in termini di ascolti. L’undicesima puntata del programma è infatti stata vista da 3.607.000 spettatori pari al 20.7% di share. Sono invece 1.141.000 (4.4%) gli spettatori che hanno scelto di guardare l’incontro di Nations League Germania – Olanda in onda su Italia 1. Su Rai2 Criminal Minds è stato visto da 948.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Rai3 la nuova puntata di Report ha invece registrato 1.941.000 spettatori pari al 7.8%.

Grande Fratello Vip 3: ieri nuova sconfitta agli ascolti per Ilary Blasi

Il ritorno sul piccolo schermo di Claudio Amendola con la fiction Nero a Metà ha dunque conquistato il pubblico. I dati Auditel relativi agli ascolti di ieri, 19 novembre, non lasciano dubbi. Si avvia invece alle battute d’arresto il Grande Fratello Vip 3 che tra alti e bassi ha fatto tanto discutere e ha infiammato i social. La puntata di ieri, che ha visto l’eliminazione di Ivan Cattaneo e l’elezione di Silvia Provvedi a prima finalista dell’edizione, non è stata premiata dagli ascolti. Su Rete4 Quarta Repubblica ha tenuto davanti allo schermo 680.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 Speciale Otto e Mezzo – Becoming Michelle, La storia di Michelle Obama è stato seguito da 858.000 spettatori con uno share del 3.3%

I dati Auditel dei programmi in onda su TV8 e sul Nove

Infine vediamo gli ascolti relativi ai programmi in onda su Tv8 e sul Nove. Su Tv8 il film Agente 007 – L’Uomo dalla Pistola d’Oro è stato visto da 407.000 spettatori con l’1.8% mentre sul Nove la pellicola X Men 2 ha registrato 444.000 spettatori con uno share del 2%.