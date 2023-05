Ascolti tv: Isola e Vivere non è un gioco da ragazzi, zero sussulti

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 29 maggio 2023.

Vivere non è un gioco da ragazzi su Rai Uno chiude con dati non entusiasmanti raccogliendo il 16,1% di share e 2.9 milioni di utenti. Numeri simili alla penultima puntata di lunedì scorso. Stabile anche L’Isola dei Famosi su Canale Cinque che ha raggiunto 2.45 milioni di spettatori e il 18.6% di share. Non male Report su Rai Tre che, con quasi 1.6 milioni di utenti, è il terzo programma più visto della serata.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 29 maggio 2023:

Rai Uno – Vivere non è un gioco da ragazzi ha totalizzato 2.905.000 spettatori (16,1%);

Canale 5 – L’Isola dei Famosi (qui il riassunto della 7° puntata) ha avuto 2.446.000 spettatori (18,6%);

Rai Due – NCIS Los Angeles ha interessato 1.038.000 spettatori (5,1%). A seguire Blue Bloods ha raccolto 792.000 spettatori (5%);

Italia Uno – Justice League ha avuto un ascolto medio di 1.085.000 spettatori (6%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.583.000 persone (8,2%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 833.000 spettatori (5,8%);

La7 – Quarta stagione di Yellowstone ha interessato 326.000 spettatori (2%);

TV8 – Snitch – L’nflitrato ha fatto compagnia a 318.000 spettatori (1,8%);

Nove – Only Fun Comico Show ha catturato 790.000 spettatori (4,3%).

Ascolti tv lunedì 29 maggio 2023: preserale e access prime time

Affari tuoi e Bruno Vespa volano, Striscia la notizia staccatissima.

Rai Uno: Affari tuoi hanno totalizzato 5.121.000 spettatori (25%);

Rai Uno: Cinque minuti con Bruno Vespa ha intrattenuto 4.252.000 spettatori (22,4%);

Canale5: Striscia la Notizia ha convinto 3.460.000 persone (16,9%);

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 2.548.000 spettatori (22.9%) nella prima parte e nella seconda da 3.556.000 spettatori (24.8%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 1.658.000 telespettatori (16.2%) e poi da 2.613.000 utenti (19.3%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 833.000 spettatori (4.3%) e 673.000 spettatori nella seconda (3.3%);

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.276.000 spettatori (6.6%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.698.000 spettatori (8.2%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.588.000 spettatori (7.8%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 294.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv lunedì 29 maggio 2023: il pomeriggio

La Promessa, sostituto di Uomini e Donne, parte a razzo con il 23.6%.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.453.000 spettatori (14.9%);

Rai Uno: Sei sorelle ha avuto 1.045.000 spettatori (13.9%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.872.000 spettatori (21.8%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.591.000 telespettatori (21.3%);

Canale Cinque: Terra Amara ha avuto 2.606.000 utenti (22.8%);

Canale 5: La Promessa ha avuto 2.225.000 spettatori (23.6%);

Canale 5: Il daytime de L’Isola dei Famosi ha totalizzato 1.327.000 spettatori (17.5%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.104.000 spettatori (14.8%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.527.000 spettatori (17.9%);

Ascolti tv della mattina di lunedì 29 maggio 2023

Viva Rai Due al 17%. Antonella Clerici, nonostante la replica (niente diretta per via di problemi di salute), al 16%.