Clerici sta male, salta È sempre mezzogiorno: ondata d’affetto dai vip

Brutte notizie per gli spettatori di È sempre mezzogiorno. Pare infatti che la puntata di lunedì 29 maggio non sia in diretta, il motivo sarebbe la condizione di salute precaria di Antonella Clerici. Sul suo profilo Instagram, infatti, la conduttrice ha pubblicato un post dove annuncia di avere la febbre alta. A confermarlo, anche una Instagram Story sul suddetto profilo.

“Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto” ha scritto Antonella nella descrizione del post Instagram. “Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…” ha continuato.

I messaggi di affetto sotto il post: tanti vip, ma non solo…

Sotto al post con cui la conduttrice ha riferito di non stare bene si sono fatti migliaia di utenti e diversi vip che le hanno augurato il meglio. Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani, Chiara Francini, Catena Fiorello, Paolo Conticini e Patrizia Pellegrino sono stati alcuni dei volti tv che le hanno mostrato supporto.

Niente diretta, quindi, per Antonella Clerici. Nella puntata di lunedì 29 maggio è stato trasmesso uno speciale sui dolci, in replica per coprire l’assenza della conduttrice. Rimane da capire quando le condizioni di salute le permetteranno di tornare alla conduzione, in diretta, del programma.

La precedente stoccata alla Rai: l’incerto futuro di Antonella Clerici

Pochi giorni fa, la conduttrice di È sempre mezzogiorno si era lasciata andare ad una stoccata nei confronti della Rai, suscitando incertezza nei suoi fan per quanto riguarda il suo futuro a Viale Mazzini. “Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa” aveva detto la conduttrice, in occasione di un incidente avvenuto in studio durante la diretta (un pezzo di pavimento staccato).

La stoccata della Clerici aveva suscitato dubbi sul suo futuro in Rai che, qualora dovesse perdere un volto televisivo così importante, subirebbe un duro colpo in termini di intrattenimento. Quella che potrebbe essere letta come un’anticipazione sul probabile futuro della conduttrice, può anche essere intesa, semplicemente, come una dichiarazione a voler far vedere tutto ciò che accade nel programma, senza nascondere nulla.

La recente carriera in Rai di Antonella Clerici, d’altronde, è stata ricca di successi. Non solo la conduzione del già citato È sempre mezzogiorno, ma anche The Voice Senior e The Voice Kids. Dopo l’addio di Fabio Fazio e quello probabile (stando alle indiscrezioni) di Serena Bortone, gli spettatori Rai sperano di non dover perdere anche Antonella Clerici.