Ascolti tv ieri, tutti i dati: che fatica il ritorno in tv di Alessia Marcuzzi

Il nostro Generale (Rai Uno) in netto calo rispetto alla prima puntata: 3.4 milioni di utenti e share al 17.5% (ieri 3.957.000 e 19.9%). Ha fatto meglio Canale Cinque trasmettendo il match di Coppa Italia Inter – Parma, visto da 3.8 milioni di appassionati (29.3%). L’atteso ritorno in tv di Alessia Marcuzzi è stato accolto tiepidamente dal pubblico: Boomerissima, su Rai Due, ha raccolto 1.3 milioni di utenti (7.4%). Non un flop totale, ma che fatica: ci si aspettava qualcosa in più, anche perché svanito ‘l’effetto sorpresa’ del primo appuntamento è assai probabile che nelle prossime puntate lo show vada incontro ad un calo. Le Iene (Italia Uno) hanno intrattenuto quasi 1.3 milioni di spettatori (8.8%). La sfida dei talk è stata vinta da DiMartedì (La7), davanti nettamente a #Cartabianca (Rai Tre) e Fuori dal coro (Rete Quattro).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 10 gennaio 2023:

Rai Uno – Il nostro Generale ha appassionato 3.411.000 spettatori (17.5%);

Canale Cinque – Il match Inter – Parma di Coppa Italia ha avuto 3.815.000 spettatori (19.3%);

Rai Due – Boomerissima ha coinvolto 1.310.000 spettatori (7.4%);

Italia Uno – Le Iene ha avuto un ascolto medio di 1.278.000 spettatori (8.8%);

Rai Tre – #Cartabianca ha convinto 811.000 persone (4.6%);

Rete Quattro – Fuori dal coro ha raggiunto 716.000 spettatori (4.7%);

La7 – DiMartedì ha interessato 1.144.000 spettatori (6.4%);

TV8 – Un Natale di cioccolato ha fatto compagnia a 590.000 spettatori (2.9%);

Nove – The November Man ha catturato 276.000 spettatori (1.4%);

Real Time – Primo Appuntamento ha raggiunto spettatori (%).

Ascolti tv martedì 10 gennaio 2023: preserale e access prime time

Avanti un altro in forte calo rispetto all’esordio.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.852.000 spettatori (22%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.104.000 spettatori (18.8%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.380.000 spettatori (22.7%) nella prima parte mentre nella seconda 4.684.000 (26%);

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 672.000 spettatori (3.2%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.602.000 spettatori (17.6%) nella prima parte e ne ha avuti 3.609.000 (20.4%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha avuto 960.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 905.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.423.000 spettatori (6.5%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.662.000 spettatori (7.5%);

La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.549.000 spettatori (7%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 347.000 spettatori (2%).

Ascolti tv martedì 10 gennaio 2023: il pomeriggio

Alberto Matano sopra di quasi un milioni di utenti rispetto a Barbara d’Urso.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.775.000 spettatori (16.4%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.939.000 spettatori (20.4%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.491.000 spettatori (21%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 401.000 spettatori (4.2%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.460.000 spettatori (18.7%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.447.000 spettatori (19.5%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.692.000 spettatori (25%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.841.000 spettatori (19.4%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.617.000 spettatori (16.9%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.277.000 spettatori (13.1%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.595.000 spettatori (13.2%).

Ascolti tv della mattina di martedì 10 gennaio 2023