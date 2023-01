Francesco Facchinetti, oggi manager di influencer e in passato noto per essere stato “Dj Francesco”, è stato uno dei vip presenti alla prima puntata di Boomerissima, il nuovo one woman show condotto da Alessia Marcuzzi su Rai 2.

L’ex compagno della presentatrice romana (con cui condivide anche una figlia, Mia, nata nel 2011) si è presentato in trasmissione con un look decisamente particolare, che ha fatto molto discutere l’inflessibile “popolo del web”. In studio, il figlio di Roby Facchinetti ha indossato un bomber molto colorato, un tipo di outfit che in realtà già aveva sfoggiato in passato. Quello che più ha colpito i telespettatori, ad ogni modo, è stata la scelta da parte di Facchinetti di rasarsi completamente la folta barba che portava da ormai diverso tempo.

Il problema è che Facchinetti sbarbato non è molto piaciuto ai tanti utenti online sintonizzati sul programma, che all’ex di Alessia Marcuzzi hanno dedicato più di qualche tweet velenoso. Non è dato sapere se fosse un dato di fatto o se dipendesse dal fatto che senza barba facesse un altro effetto, ma Facchinetti si è mostrato più appesantito rispetto al solito.

Un po’ per la barba mancante, un po’ per i chili in più, sono stati in tanti a scrivere che stasera Francesco Facchinetti era “irriconoscibile”. Qui sotto alcuni dei tweet dedicati al concorrente “boomer”.

#Boomerissima ma Facchinetti ultimamente cosa mangia ? — ???????????????????????? (@giosivi) January 10, 2023

#Boomerissima Facchinetti, sorry ma ti serve un po' di Botox, sole e palestra fio mio — Sonia (@SoniaSoniaS3) January 10, 2023

Francesco Facchinetti irriconoscibile senza la barba e i pigiami che indossava a #IlCantanteMascherato.#Boomerissima pic.twitter.com/glL4bEaGj6 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 10, 2023

L’unico punto a favore, se così si può chiamare, per quanto riguarda Francesco Facchinetti è stata la gentilezza e la complicità dimostrata nei confronti della conduttrice, con la quale è tutt’oggi in ottimi rapporti nonostante abbiano alle spalle una relazione finita.

Le squadre della prima puntata di Boomerissima

Francesco Facchinetti è stato invitato dalla Marcuzzi per entrare a far parte dells squadra dei Boomer, ovvero i concorrenti più “anzianotti” (ufficialmente la generazione boomer è nata fra il 1946 e il 1964). I Millennial, invece, erano gli ospiti più giovani, idealmente quelli nati fra il 1981 e il 1996.

Della prima squadra hanno fatto parte, oltre a Facchinetti, anche Claudia Gerini, Max Giusti e Sabrina Salerno. Della seconda invece Tommaso Zorzi, Gianmarco Tamberi, Elettra Lamborghini e Valentina Romani. Ospiti d’eccezione della serata sono stati Luciana Littizzetto e Max Pezzali.