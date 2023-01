By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda lunedì 9 gennaio 2023

Serata ricca di appuntamenti televisivi interessanti quella di lunedì 9 gennaio 2023. Il nostro Generale (Rai Uno) non sfonda ma raccoglie comunque dati più che sufficienti: quasi 4 milioni di utenti e il 19.9% di share. Il Grande Fratello Vip 7 (Canale Cinque), complice una programmazione degli altri canali più agguerrita, perde terreno rispetto a lunedì scorso: 2.68 milioni di spettatori e 20.1% di share (sette giorni fa 2.9 milioni e 21.9%). Il terzo programma più visto è Report (Rai Tre) che si conferma una garanzia: 1.53 milioni di persone (7.7%). Buona partenza su per Boss in incognito (Rai Due), con 1.26 milioni di utenti (7%). Medesimi dati li fa registrare il film Fast & Furious 5 (Italia Uno).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di lunedì 9 gennaio 2023:

Rai Uno – Il nostro Generale ha appassionato 3.957.000 spettatori (19.9%);

Canale Cinque – GF Vip 7 ha avuto 2.682.000 spettatori (20.1%);

Rai Due – Boss in Incognito ha coinvolto 1.265.000 spettatori (7%);

Italia Uno – Fast & Furious 5 ha avuto un ascolto medio di 1.273.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre – Report ha convinto 1.533.000 persone (7.7%);

Rete Quattro – Quarta Repubblica ha raggiunto 687.000 spettatori (4.4%);

La7 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato ha interessato 428.000 spettatori (2.4%);

TV8 – Nonno questa volta è guerra ha fatto compagnia a 442.000 spettatori (2.2%);

Nove – Maschi contro femmine ha catturato 374.000 spettatori (2%).

Ascolti tv lunedì 9 gennaio 2023: preserale e access prime time

Striscia la Notizia abbondantemente oltre i 4 milioni di utenti, ma I Soliti Ignoti è irraggiungibile. Avanti un Altro! esordisce con ottimi ascolti (oltre 4 milioni di utenti nella seconda parte), ma non scalfisce la supremazia de L’Eredità (4.6 milioni di spettatori).

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.845.000 spettatori (21.7%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 4.300.000 spettatori (19.3%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.364.000 spettatori (22.3%) nella prima parte mentre nella seconda 4.650.000 (25.5%);

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 624.000 spettatori (3%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 3.115.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e ne ha avuti 4.070.000 (22.8%) nella seconda;

Stasera Italia ha avuto 934.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 799.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.480.000 spettatori (6.8%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.620.000 spettatori (7.2%);

La7: Otto e Mezzo ha interessato 1.635.000 spettatori (7.3%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 330.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv lunedì 9 gennaio 2023: il pomeriggio

Maria De Filippi torna con UeD e fa subito il botto. Barbara d’Urso inizia il 2023 con 1.8 milioni di utenti: buon dato ma non abbastanza per impensierire La vita in diretta di Alberto Matano.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.723.000 spettatori (15.7%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.916.000 spettatori (19.6%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.563.000 spettatori (21.4%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 463.000 spettatori (4.7%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.508.000 spettatori (19.1%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.619.000 spettatori (20.8%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.912.000 spettatori (26.4%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 2.060.000 spettatori (21.1%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.831.000 spettatori (18.8%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.418.000 spettatori (14.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.852.000 spettatori (15.2%).

Ascolti tv della mattina di lunedì 9 gennaio 2023