Notte di confessioni e colpi di scena quella tra il 9 e il 10 gennaio nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Terminata la diretta in prime time su Canale Cinque, dove parecchia carne è stata messa sul fuoco da Alfonso Signorini, ci sono stati una serie di risvolti inaspettati. Daniele Dal Moro è finito nel letto con Oriana Marzoli, la sorella di Nikita Pelizon si è di nuovo pronunciata duramente contro il reality show e Andrea Maestrelli Murgia ha svelato dei dettagli su quel che è realmente accaduto con Nicole Murgia.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più vicini

“Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso”. Così Dal Moro rivolgendosi alla venezuelana. E ancora: “Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso“. I due giovani si sono così tuffati sul letto. Coccole e confidenze, con la sudamericana particolarmente in vena di dolcezze: “Tu lo sai che io ci tengo. […] E tu mi adori, lo so e lo sento, si lo percepisco, lo sento, certo che lo sento“.

Nel corso della zuccherosa chiacchierata i due si sono scambiati dei baci, non sulla bocca. Un preludio a quel che è accaduto poco dopo. Trasferitisi in veranda, l’ex tronista di Uomini e Donne ha tentato di decifrare meglio l’agire della Marzoli:

“Mi devi spiegare perché tu a Nicole dici delle cose e a me delle altre. A lei hai detto che non ti piaccio. Tu devi essere chiara con lei e no non lo sei! Tu lo sai che io dico la verità anche quando mi torna contro e questo è palese. Tu vieni da me e mi dici che ti vorresti avvicinare a me, ma che hai paura di ferire Nicole. Che poi tra me e te c’è del feeling e si vede e quindi è impossibile che Nicole non l’abbia capito. Io poi non sono uno che fa così con tutte. Tu impara però ad essere più chiara e sincera“.

Dopo lo scambio di vedute, ecco che è arrivato il tanto atteso ‘limone’. Oriana e Daniele si sono fiondati in camera, sparendo sotto le coperte. Dagli audio si intende rapidamente che c’è stato un bacio caloroso.

Andrea Maestrelli e il telefono rotto a Nicole Murgia

Capitolo Nicole Murgia – Andrea Maestrelli. La loro storia passata è stata burrascosa. Sono successe cose gravi che i due, in diretta, hanno preferito non svelare completamente. Nella notte, l’attrice cercato conforto in Luca Onestini. Maestrelli, invece, ha ascoltato i consigli di Daniele Dal Moro e Davide Donadei, che gli hanno suggerito che avrebbe dovuto vuotare del tutto il sacco in diretta. Il bel ragazzo ha quindi aggiunto qualche dettaglio in più su circa la tempestosa relazione avuta con l’ex.

“Dovevo dire tutto? No, come ho già detto ci sono altre persone di mezzo. Si è già detto troppo in puntata. Però ho dato tutto il materiale a una persona fidata, messaggi, screen e tutto. Se lei dovesse continuare mi difenderò. Lei ha parlato di messaggi ad un altro, ma non è andata solo così. Perché mi ha provocato? Ovvio vuole dire una cosa per mettermi in cattiva luce. Ma io ho già capito tutto. Lei vuole arrivare a un punto preciso. Nell’ultima discussione che abbiamo avuto, che io ho scoperto certe cose, urlavamo e io nel muovermi per fermarla ho dato una manata ed è cascato il suo telefono e si è rotto. Sì mentre discutevamo, era proprio l’ultima litigata. Lei vuole arrivare a questo! Infatti l’altro giorno qui dentro mentre discutevamo mi ripeteva ‘e tu ricordati del telefono, pensa al telefono’. Questo vuole tirare fuori Nicole. Ma io le ho spaccato il telefono per fermarla”.

“Eh vabbè se esce amen. Anche a me è successo. In passato ho fatto esplodere un telefono come una bomba atomica“, lo ha tranquillizzato Dal Moro.

Staff di Nikita “allibito”

Prosegue la protesta dello staff di Nikita Pelizon contro il reality show. Poco dopo la conclusione della puntata di lunedì 9 gennaio, sui profili social della modella è stato pubblicato un comunicato in cui chi segue da vicino le vicende della ragazza si è detto “allibito” per il trattamento da lei ricevuto. Ecco la nota: