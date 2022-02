Ascolti tv ieri, Tali e Quali e C’è posta per te: scontro tra big, chi ha vinto

By

Numeri, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 12 febbraio 2022

Ascolti tv e share del Prime Time di sabato 12 febbraio 2022 – C’è posta per te su Canale Cinque ha avuto abbondantemente la meglio sulla finale di Tali e Quali Show, in onda su Rai Uno. Il talent dell’ammiraglia della tv di stato, che avrebbe dovuto essere trasmesso due sabati fa (è slittato prima a causa di uno speciale sul Quirinale, poi per lasciare spazio a Sanremo), ha conquistato l’attenzione di quasi 3.6 milioni di utenti (18.1% di share). Maria De Filippi ne ha raggiunti 5.3 milioni, staccando di gran lunga l’amico Carlo Conti che, tutto sommato, ha comunque ottenuto dati più che sufficienti. Certo il people show Mediaset resta irraggiungibili, continuando a fare segnare numeri impressionanti.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: Finale di Tali e Quali ha raccolto 3.594.000 spettatori (18.1%)

Rai Due: F.B.I. – Stagione 4 Episodio 6 – Nella rete ha avuto l’attenzione di 944.000 utenti (4.2%) mentre F.B.I. International – Stagione 1 Episodio 5 – L’anima degli scacchi ha interessato 1.024.000 spettatori (4.6%).

Rai Tre: Insider – Faccia a faccia con il crimine ha catturato l’attenzione di 941.000 spettatori (4.7%).

Canale Cinque: C’è posta per te ha convinto 5.343.000 spettatori (29.9%)

Italia Uno: Il film Il cacciatore di giganti ha intrattenuto 1.030.000 spettatori (4.9%).

Rete Quattro: 007 La morte può attendere è stato visto da 645.000 spettatori (3.3%).

La7: Eden Un pianeta da salvare ha incollato innanzi al teleschermo 460.000 spettatori (2.4%).

Tv8: Sotto assedio – White House Down è stato seguito da 245.000 spettatori (1.2%).

Nove: L’assassinio di Melania Rea ha convinto 319.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv sabato 12 febbraio 2022: access prime time e preserale

Rai Uno: I soliti ignoti ha conquistato 5.092.000 spettatori (22.8%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.144.000 spettatori (18.3%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.343.000 spettatori (22%).

Canale Cinque: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.985.000 spettatori (17.9%).

Canale Cinque: Avanti un altro nella prima parte ha appassionato 2.549.000 utenti (15.3%) mentre nella seconda ne ha convinti 3.568.000 (18.5%)

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 12 febbraio 2022

Continua a faticare Rai Uno al sabato pomeriggio Dedicato strappa un non soddisfacente 10.3% di share. Fanno peggio Linea Blu e a Sua Immagine. La curva degli ascolti torna a salire con Italia Sì (13.5%). Molto meglio Canale Cinque, che con Verissimo tocca quota 18.8%. Da segnalare l’ottimo 9% di Tv Talk su Rai Tre.