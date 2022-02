Tali e Quali 2022 finale: chi ha vinto e la commozione di Malgioglio

Si è conclusa l’edizione di Tali e Quali 2022. Il timoniere Carlo Conti, nel corso della finale, oltra alla giuria fissa formata da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, è stato affiancato dall’amico Leonardo Pieraccioni e da Ubaldo Pantani che ha indossato i panni di Giovanni Allevi. A trionfare è stato Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero. Dato come favorito, l’artista non ha tradito le aspettative, portando a casa la vittoria, con tanto di standing ovation più che meritata.

Tali e Quali Show 2022, la rosa dei finalisti e la commozione di Malgioglio

La finale di Tali e Quali Show 2022 è stata suddivisa in due manche. Nella prima parte si sono sfidati gli otto nuovi concorrenti che hanno interpretato i seguenti artisti: Antonella Ruggiero, Damiano dei Maneskin, Biagio Antonacci, Edith Piaf, Bruce Springsteen, Adele, Fabrizio De André ed Edoardo Bennato. Il vincitore, Luca Cionco, ha ottenuto il pass per approdare alla sfida ultima.

Al termine delle esibizioni della prima manche questa è stata la classifica:

Luca Cionco- Fabrizio De André con 65 punti

Sabrina Savarese- Edith Piaf con 51 punti

Melissa Biondi- Adele con 50 punti (ex aequo)

Luca Montorro- Damiano dei Maneskin con 50 punti (ex aequo)

Andrea Bellina- Biagio Antonacci con 43 punti (ex aequo)

Francesco Zerbino- Bruce Springsteen con 43 punti (ex aequo)

Alice Stocchino- Antonella Ruggiero con 39 punti (ex aequo)

Francesco Rinaldi- Edoardo Bennato con 39 punti (ex aequo).

Luca Cionco con l’interpretazione di Fabrizio De André ha staccato il ticket per l’ultimo atto del torneo. Il cantante ha anche commosso Cristiano Malgioglio. Così il giurato: “Fabrizio è stato il primo a credere in me, se non lo avessi incontrato oggi avrei fatto qualcosa di diverso. La sua voce comunica, la sua scrittura è unica. Mi sono emozionato ma nella seconda parte questo concorrente si è perso. E’ stato comunque un Fabrizio de André doc”.

Tali e Quali Show 2022: la seconda manche e la classifica finale

Nella seconda parte è andato in scena il minitorneo che ha visto, oltre al trionfatore della prima manche, i tre vincitori delle precedenti puntate, vale a dire Igor Minerva-Claudio Baglioni, Daniele Quartapelle-Renato Zero e Gianfranco Lacchi-Gianni Morandi. A questi si è aggiunta la vincitrice della prima edizione del 2019 Veronica Perseo-Lady Gaga.

Il loro voto unito alle preferenze dei giudici dà origine alla classifica finale:

Daniele Quartapelle- Renato Zero con 50 punti

Luca Cionco- Fabrizio De André con 47 punti

Veronica Perseo- Lady Gaga con 42 punti

Gianfranco Lacchi- Gianni Morandi con 35 punti

Igor Minerva- Claudio Baglioni con 31 punti

Il vincitore del torneo di Tali e Quali 2022 è quindi risultato essere Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero, interpretato magistralmente.