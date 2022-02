Tali e Quali, la finale saltata sarà recuperata? Annuncio Rai, nuova data

L’ultima puntata del torneo dedicato ai concorrenti non Vip era saltata per le elezioni del Presidente della Repubblica

La finale di Tali e Quali andrà in onda su Rai Uno, non andrà dispersa. L’ultima puntata di questo spin-off di Tale e Quale Show sarebbe dovuta andare in onda sabato scorso, 29 gennaio 2022, ma è saltata all’ultimo minuto. Il motivo era sotto gli occhi di tutti coloro che si erano sintonizzati, proprio quel giorno infatti c’è stata l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Anzi, c’è stata la rielezione di Sergio Mattarella. Lo scrutinio è avvenuto a ridosso della prima serata in televisione e per questo è andato in onda uno speciale del TG1 sul Quirinale.

Gli imitatori di Carlo Conti però non sono stati dimenticati da mamma Rai, anzi. Stamattina è arrivato l’annuncio del conduttore sul suo profilo Instagram in cui ha svelato la nuova data della finale di Tali e Quali. L’appuntamento è per sabato 12 febbraio 2022, in prima serata e per cui verso le 21,30 circa. Inutile sottolineare perché non andrà in onda questo sabato, per cui il primo disponibile dopo il 29 gennaio, serata in cui è saltata la puntata. Questa è la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2022, che occuperà la prima serata di Rai Uno da martedì 1 a sabato 5, quando si conoscerà anche il vincitore di questo Sanremo.

Va da sé quindi che la finale di Tali e Quali 2022 sia stata collocata nel primo sabato libero nella programmazione e farà slittare anche le seguenti trasmissioni Rai in partenza. A proposito dell’ultima puntata dello show, Carlo Conti ha parlato anche della giuria che terrà compagnia al pubblico durante la finale. Oltre ai giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ci sarà Leonardo Pieraccioni. L’attore, e storico amico di Conti, sarà presente in persona, non sarà un imitatore. Il personaggio imitato in giuria sarà invece il maestro Giovanni Allevi.

La finale sarà divisa in due parti: nella prima ci saranno le otto esibizioni dei concorrenti. Il vincitore di questa prima manche parteciperà alla seconda parte della puntata, ovvero la finalissima. In questa seconda fase si sfideranno il vincitore della prima sfida, i vincitori delle precedenti tre puntate e la vincitrice della passata edizione, Veronica Perseo.