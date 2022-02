Carolyn Smith a Verissimo: “Ho sospeso la chemio”, il motivo e i rischi

Carolyn Smith racconterà a Silvia Toffanin come procede la sua lotta contro il tumore. La coreografa è tra gli ospiti del weekend di Verissimo, per la precisione la sua intervista andrà in onda domenica 13 febbraio 2022. Da anni è uno dei volti di Ballando con le Stelle ed è entrata nel cuore degli italiani facendosi apprezzare nel ruolo di giurata ed esperta di ballo. Da più di cinque anni combatte contro un cancro al seno e ne parlerà anche durante l’intervista a Verissimo, dove sarà ospite per la prima volta. La battaglia contro la malattia non è ancora finita, ma per il momento Carolyn ha dovuto interrompere la chemioterapia.

I medici non hanno avuto scelta, a quanto pare, e le hanno consigliato di interrompere la chemio per curare una infezione che l’ha colpita. Alla Toffanin infatti ha raccontato le nuove difficoltà che sta affrontando nella lunga battaglia contro il tumore. La forza di volontà non le manca così come il sorriso, con il quale affronta ogni difficoltà per non lasciarsi abbattere. Non ha alcuna intenzione di darsi per vinta, neanche adesso che ha qualche brutto pensiero in più: c’è il rischio che il tumore torni.

Carolyn ha sempre parlato della sua lotta contro il tumore e ha condiviso con chi la segue la speranza di terminare questa battaglia. Quel momento purtroppo non è ancora arrivato. A Verissimo infatti Carolyn Smith spiegherà perché ha interrotto la chemioterapia: ha un’infezione al fegato che non le permette di proseguire con le cure. La chemio è sospesa, dovrebbe riprenderla appena sarà guarita l’infezione al fegato, pare di capire. Questa interruzione però la sta esponendo al pericolo che il tumore torni:

“All’inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione della chemioterapia: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”

Carolyn Smith a Verissimo si mostrerà ancora una volta sorridente e con tanta voglia di lottare, ancora e ancora. Nonostante i pericoli, gli ostacoli e gli anni che l’hanno resa più fragile, non perde la forza di combattere. Ha tanti dolori, ma si sente bene: vuole andare avanti e non sprecare neanche un minuto della sua vita.