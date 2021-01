Carolyn Smith, non c’è segno del tumore: “Ma non è ancora finita”, news

Continua ormai da cinque anni la lotta di Carolyn Smith contro il tumore al seno. O meglio “l’intruso”, come l’ha sempre chiamato la ballerina e coreografa scozzese. Negli ultimi giorni la giurata di Ballando con le Stelle si è sottoposta a nuovi controlli, tra cui una tac. La 60enne ha dato ai suoi fan una buona notizia ma allo stesso tempo una cattiva.

Carolyn Smith ha annunciato su Instagram che non c’è più segno del tumore. In realtà già ad agosto non c’era più traccia dell’“intruso” ma l’artista si è dovuta sottoporre ad ulteriori controlli. E da questi è emersa una svolta poco positiva, che spinge Carolyn a battersi ancora una volta per la sua salute. Dagli ultimi accertamenti è infatti venuta fuori un’infiammazione di origine sconosciuta.

Carolyn Smith ha precisato che già lo scorso dicembre è stato trovato del liquido che è stato poi prontamente rimosso mentre ora sono venute a galla delle cellule, non tumorali, di cui non si conosce la vera natura. Uno scenario poco confortevole e due possibilità di scelta. Da un lato quello di fare due mesi di pausa con la terapia e poi rifare TAC e PET.

Una scelta che non piace particolarmente a Carolyn Smith, preoccupata per il fatto di dover fare nel giro di 14 mesi così tanti esami che non fanno di certo bene al corpo. Dall’altro lato c’è una seconda opzione, quella di continuare la terapia e poi tra sei mesi ripetere TAC e PET, tenendo intanto sotto controllo le cellule e l’infiammazione.

Nonostante tutto Carolyn Smith si è detta fiduciosa, più che mai determinata a sconfiggere il male che le ha cambiato la vita. Dopo aver lottato per tutti questi anni la ballerina non è per niente intenzionata a mollare. E in questa lunga battaglia può contare sull’appoggio di tanti, tantissimi, fan.

Senza dimenticare l’amica e collega Milly Carlucci, la prima a sostenerla e a consigliarla nel suo percorso di cure, e il marito Tino Michielotto, con il quale è sposata dal 1997.