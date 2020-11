Carolyn Smith: il patto d’amore con il marito Tino Michielotto

Carolyn Smith è una donna felicemente sposata. Nel 1997 è convolata a nozze con Enestino, detto Tino, Michielotto, ballerino e coreografo. Per l’insegnante di ballo di Glasgow si è trattato del secondo matrimonio visto che in precedenza è stata legata ad un altro uomo italiano di cui non ha mai rivelato l’identità. Quella separazione è stata galeotta per Carolyn e Tino, che si sono avvicinati proprio in quell’occasione complice alcuni documenti che la Smith non riusciva a gestire.

Come spiegato da Carolyn Smith al settimanale Intimità, l’incontro con il marito Tino Michielotto è arrivato a fine anni Ottanta. La storia d’amore è però iniziata ufficialmente nel 1987, in seguito ad un incidente stradale. Carolyn viveva a Torino ma lavorava come insegnante di danza in giro per l’Italia e pure a Padova. Qui, tra i suoi allievi, c’era anche Tino con la sua fidanzata dell’epoca.

Carolyn Smith aveva chiesto consulenza a Tino per un documento sulla separazione che le aveva dato l’ex marito quando per strada ha avuto un incidente. Con la sua Lancia Therma la Smith è andata a finire in un burrone. Miracolosamente non si è fatta niente ma Tino, che è arrivato poi in suo soccorso, vedendo la macchina della sua insegnante distrutta, ha avuto un malore.

Carolyn e Tino sono così finiti insieme in ospedale e successivamente Michielotto ha aiutato la sua maestra di danza con le pratiche della separazione. La vicinanza ha fatto nascere qualcosa tra i due e il ballerino ha lasciato la sua fidanzata per amore di Carolyn.

Una lunga storia d’amore quella tra Carolyn Smith e Tino Michielotto fatta di tanti litigi e discussioni ma mai crisi durature o rotture definitive. A detta della giurata di Ballando con le Stelle il segreto di questa unione è il dialogo e la voglia di dirsi sempre le cose in faccia, con grande franchezza.

“Nel mondo dello spettacolo c’è un alto tasso di infedeltà ma noi ci siamo fatti una promessa: quella di non tradirci. Quando ci siamo messi insieme sapevo bene che le tentazioni non gli sarebbero mancate però ero tranquilla perché ci eravamo fatti quella promessa, ovvero di parlarci prima che potesse eventualmente succedere qualcosa di…intimo con altre persone. Per fortuna in tutti questi anni insieme non abbiamo mai avuto bisogno di sfiorare l’argomento”

Carolyn Smith e Tino Michielotto vivono in provincia di Padova. La coppia non ha avuto figli. Carolyn è molto legata alla nipotina Ester, figlia del fratello di Tino. La famiglia Michielotto è unita e compatta: i suoi componenti vivono tutti vicini, in tre case situate in aperta campagna.