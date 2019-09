Carolyn Smith e la battaglia contro il tumore: “Io vincerò a tutti i costi”

Carolyn Smith, è ora di mandare a casa il tumore una volta per tutte. La coreografa è pronta a combattere

Al mondo ci sono tantissime guerriere e tra di loro c’è Carolyn Smith. La simpatica coreografa che abbiamo conosciuto grazie a Ballando con le Stelle, dove fa da giudice, da un po’ di tempo combatte contro il cancro. Lei non si è mai fermata, non si è mai scoraggiata ma è sempre andata avanti dimostrando di avere tantissima forza. La battaglia è dura ma Carolyn non molla. Di recente, sfortunatamente, dopo aver fatto dei controlli ha scoperto che il suo tumore si è un po’ risvegliato e quindi il suo percorso non è ancora finito del tutto. Proprio poco fa, la Smith ha voluto aggiornare i suoi followers ed ha rivelato loro qual’è la sua situazione attuale e che è arrivato il momento di mandar via, per sempre, questo intruso che non è di certo ben accetto. Nelle sue parole, però, traspaiono la forza e la volontà di andar avanti che non l’hanno mai abbandonata.

Carolyn Smith non si arrende: “Io sono una guerriera e vincerò”

“Tutti gli impegni presi in precedenza cancellati, mi dispiace tantissimo, ma questo era l’unico momento in cui potevo farmi visitare dal mio oncologo Prof Paolo Marchetti “- scrive Carolyn Smith sul suo profilo Instagram – “Sono in attesa per il verdetto il programma delle mie cure. Io sono una guerriera e ho sempre fatto tutto per mandarlo via… adesso devo essere ancora più forte e non sgarrare nulla. Le cure le ho fatte in modo impeccabile ma devo imparare a dormire, riposare e mangiare veramente correttamente. Oggi ho già affrontato la situazione alimentare con Dr.ssa Sara Farnetti e fatto una full immersion. 4 anni sono tanti per combattere il tumore… Ma io vincerò!“. E nel video aggiunge: “A tutti costi devo mandare via quell’intruso il più velocemente possibile”.

Carolyn Smith e la sua indimenticabile performance a Ballando con le Stelle

Anche se questo non è un periodo facile perché il tumore è purtroppo ritornato, nessuno si dimentica che Carolyn è una vera e propria leonessa. Indimenticabile la sua ultima performance a Ballando con le Stelle durante la quale ha stupito proprio tutti ed ha mandato un forte messaggio ai telespettatori del programma danzante. E noi ovviamente ci auguriamo di vederla ancora ballare e sorridere alla vita! Forza Carolyn!