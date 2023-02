Il Grande Fratello Vip in crescita giovedì 23 febbraio rispetto alla settimana precedente. A seguire l’eliminazione di Antonino Spinalbese – con conseguente reunion dei Gintonic – sono stati oltre 2.759.000 telespettatori con il 21.10% di share. La sfida degli ascolti tv è stata però vinta da Che Dio ci aiuti: la fiction con protagonista Francesca Chillemi ha appassionato ben 4.084.000 spettatori con il 21.60%.

Per quanto riguarda gli altri programmi tv non si può non evidenziare il flop di Pomeriggio 5: la puntata del 23 febbraio ha totalizzato solo 1.152.000 spettatori con il 12.37% di share nella prima parte e poi 1.604.000 (15.18%) e 1.738.000 (13.85%) nella seconda e terza. Dati decisamente bassi se si pensa al passato, decisamente più glorioso, e al confronto con La vita in diretta di Alberto Matano, che ogni giorno vola oltre il 20% di share.

Risultati poco entusiasmanti pure per Striscia la notizia, quotidianamente battuto dai Soliti Ignoti di Amadeus. Solo 3.443.000 spettatori e il 15.94% di share per il tg satirico di Antonio Ricci. Ben 4.602.000 spettatori e il 21.31% di share per il game show di Rai Uno.

Ascolti tv prime time giovedì 23 febbraio 2023

Rai Uno – Che Dio ci aiuti ha appassionato 4.084.000 spettatori (21.6%)

Canale 5 – Grande Fratello Vip è stato seguito da una media di 2.759.000 spettatori (21.1%);

Rai Due – Il giustiziere della notte ha totalizzato 982.000 persone (5%);

Italia Uno – Harry Potter e i Doni della Morte Prima Parte ha appassionato 877.000 spettatori con il 5% di share;

Rai Tre – Splendida cornice è stato visto da 791.000 spettatori (4%);

Rete 4 – Dritto e rovescio ha raggiunto 812.000 spettatori (5.3%);

La 7 – Piazzapulita ha convinto 786.000 persone (5.2%);

Nove –What Women Want ha ottenuto 229.000 persone (1.9%);

Tv8 – Roma – Salisburgo è stato seguito da 1.313.000 spettatori con il 6.3% di share.

Ascolti tv giovedì 23 febbraio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti hanno totalizzato 4.602.000 spettatori con il 21.31% di share;

Canale5: Striscia la Notizina ha convinto 3.443.000 persone con il 15.94% di share;

Rai Uno: L’Eredità è stato seguito da 3.199.000 spettatori (22.12%) nella prima parte e nella seconda da 4.377.000 (25.02%);

Canale 5: Avanti un altro ha ottenuto 2.352.000 telespettatori (17%) e poi 3.496.000 (20.6%);

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 867.000 spettatori (4.12%) e poi 752.000 (3.46%) nella seconda;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.514.000 spettatori (7.18%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.740.000 spettatori (8.02%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.549.000 spettatori (7.19%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 202.000 spettatori (1.41%) nella prima parte e 282.000 spettatori (1.66%) nella seconda.

Ascolti tv giovedì 23 febbraio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito 1.566.000 spettatori (15.61%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore è stato visto da 1.706.000 spettatori (19.78%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.154.000 spettatori (19.92%);

Rai Due: Bella Ma’ di Pierluigi Diaco ha registrato un totale di 523.000 spettatori (5.98%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.604.000 telespettatori (21%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.735.000 spettatori (23.14%);

Canale 5: Uomini e Donne ha registrato 2.713.000 spettatori (27.47%) nella prima parte e nella seconda 2.207.000 (26.18%);

Canale 5: Il daytime di Amici è stato visto da 1.860.000 spettatori (21.59%);

Canale 5: Il daytime del GF Vip ha appassionato 1.641.000 spettatori (18.78%);

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.176.000 spettatori (13.42%);

Canale 5: Pomeriggio 5 ha registrato 1.152.000 spettatori con il 12.37% di share nella prima parte e poi 1.604.000 (15.18%) e 1.738.000 (13.85%) nella seconda e terza.

Ascolti tv della mattina di giovedì 23 febbraio 2023