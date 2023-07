Ascolti tv ieri: Noos, Parietti, Pio e Amedeo, Liorni… Top e flop

Noos: L’avventura della conoscenza (Rai Uno) perde quasi 200mila utenti rispetto alla scorsa settimana, ma conquista comunque la prima serata con 2 milioni di spettatori intrattenuti (15.2%). Dato buono ma non strabiliante. Felicissima Sera (Canale Cinque) ha raggiunto poco meno di 1.3 milioni di utenti (11.6%). Non bene, ma essendo una replica nemmeno così male. Non sono una signora (Rai Due), in lieve calo, raccoglie comunque quasi un milione di spettatori (7.2%). Risultato soddisfaciente. Bene Chiacago Fire su Italia Uno (8.6%), malissimo Nel Cerchio degli Uomini su Rai Tre (1.4%).

Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 13 luglio 2023:

Rai Uno – Noos: L’avventura della conoscenza ha registrato la presenza di 1.998.000 spettatori (15.2%);

Canale 5 – Felicissima sera in replica è stato visto da 1.290.000 spettatori (11.6%);

Rai Due – Non sono una signora ha conquistato 944.000 spettatori (7.2%);

Italia 1 – Chicago Fire ha tenuto compagnia a 1.240.000 spettatori (8.6%);

Rai Tre –Nel Cerchio degli Uomini ha intrattenuto 197.000 spettatori (1.4%);

Rete 4 – Flightplan – Mistero in volo ha totalizzato una media di 814.000 spettatori (6.1%);

La7 – In Onda Estate ha intrattenuto 834.000 spettatori (6%);

Tv8 – Dark Tide è stato visto da 261.000 spettatori (1.9%);

Nove – Chaos ha tenuto compagnia a 242.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv giovedì 6 luglio 2023: preserale e access prime time

Techetechetè davanti a Paperissima Sprint. Reazione a Catena continua la sua marcia trionfale mentre Caduta Libera resta a distanza siderale dal competitor.

Rai Uno – Techetechetè ha avuto 2.344.000 spettatori (15.4%);

Canale 5 – Paperissima Sprint Estate ha tenuto compagnia a 2.107.000 spettatori (13.8%);

Rai Due – TG2 Post Estate ha ottenuto 990.000 spettatori (6.4%);

Rai Uno – Reazione a catena ha totalizzato la presenza di 1.997.000 spettatori (22%) nella prima parte e 3.031.000 spettatori (27.1%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera è stato visto da 1.105.000 spettatori (12.7%) nella prima parte e 1.676.000 spettatori (15.7%) nella seconda;

Rete 4 – Controcorrente è stato seguito da 682.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 739.000 utenti (4.8%) nella seconda;

Rai Tre – Un Posto al Sole ha intrattenuto 1.368.000 spettatori (8.9%);

Giovedì 13 luglio 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno: Don Matteo registra nella prima puntata 1.183.000 (11.8%) e nella seconda 1.111.000 (13.6%);

Rai Uno – Sei Sorelle ha intrattenuto 817.000 spettatori (10.6%);

Rai Uno – Estate in diretta è stato seguito da 1.387.000 spettatori (17.6%);

Canale 5 – Beautiful ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.460.000 spettatori (21.9%);

Canale 5 – Terra Amara è stato visto da 2.456.000 spettatori (23.6%);

Canale 5 – La Promessa ha tenuto compagnia a 1.913.000 spettatori (22.2%);

Canale 5 – My home my destiny ha avuto 1.502.000 utenti (19.5%);

Canale 5 – Un altro domani è stato seguito da 947.000 spettatori (12.2%).

Ascolti tv della mattina di giovedì 13 luglio 2023

Continuano ad andare forte Camper e Morning News.