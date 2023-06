Ascolti tv ieri: Noos, Non sono una signora e Zelig. Chi ha vinto

By

La prima serata di giovedì 29 giugno 2023 ha segnato due debutti: quello di Noos, il nuovo programma estivo condotto da Alberto Angela, e Non sono una signora, la tanto attesa trasmissione con Alba Parietti al timone. Ad avere la meglio con gli ascolti televisivi è stato il primo, con la presenza di più di 2 milioni di telespettatori incollati al piccolo schermo per seguire il nuovo appuntamento ispirato a SuperQuark di suo papà Piero Angela. Al contrario, non è andata benissimo ad Alba Parietti.

Sebbene abbia attirato l’attenzione del pubblico con delle reazioni contrastanti, Non sono una signora non ha conquistato la prima serata. Di seguito tutti i dati degli ascolti relativi al prime time di giovedì 29 giugno 2023:

Rai Uno – Noos: L’avventura della conoscenza è stato seguito da 2.475.000 spettatori (17%);

Canale 5 – Zelig ha intrattenuto 1.680.000 spettatori (13%);

Rai Due – Non sono una signora è stato seguito da 987.000 spettatori (6.6%);

Italia 1 – Chicago Fire ha tenuto compagnia a 1.101.000 spettatori (7.7%);

Rai Tre – La Croce e la Svastica è stato visto da 393.000 spettatori (2.6%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha intrattenuto 966.000 spettatori (8.4%);

La7 – La maschera di ferro ha tenuto compagnia a 494.000 spettatori (3.5%);

Tv8 – Disastro a Cloudy Mountain è stato seguito da 248.000 spettatori (1.7%);

Nove – The Big Wedding ha raccolto di fronte al piccolo schermo 333.000 spettatori (2.2%).

Ascolti tv giovedì 29 giugno 2023: preserale e access prime time

Canale 5 – Paperissima Sprint ha tenuto compagnia a 2.784.000 spettatori (17%);

Rai Uno – Reazione a catena ha intrattenuto 2.261.000 spettatori (24.5%) nella prima parte e 3.237.000 spettatori (27%) nella seconda;

Canale 5 – Caduta Libera ha interessato 1.075.000 spettatori (12.5% nella prima parte e 1.966.000 spettatori (17.3%) nella seconda;

Rete 4 – Controcorrente ha tenuto compagnia a 753.000 spettatori (4.8%);

Rai Tre – Un Posto al Sole è stato seguito da 1.364.000 spettatori (8.2%);

La7 – Otto e mezzo è stato visto da 1.164.000 spettatori (7.1%);

La7 – Lingo, Parole in Gioco ha segnato la presenza di 106.000 spettatori (0.9%).

Giovedì 29 giugno 2023 ascolti tv: il pomeriggio

Rai Uno – Oggi è un altro giorno è stato seguito da 1.371.000 spettatori (12.8%) nella prima parte e 1.380.000 spettatori (15.6%) nella seconda;

Rai Uno – Sei Sorelle ha intrattenuto 915.000 spettatori (13.1%);

Rai Uno – La Vita in diretta 1.469.000 spettatori (21.5%) nella prima parte e 1.846.000 spettatori (24.9%) nella seconda;

Canale 5 – Beautiful è stato visto da 2.535.000 spettatori (21.5%);

Canale 5 – Terra Amara ha intrattenuto 2.290.000 spettatori (21.4%);

Canale 5 – La Promessa 1.698.000 spettatori (19%);

Canale 5 – Un altro domani 866.000 spettatori (12.2%);

Canale 5 – Tata Giramondo: Missione Italia

Ascolti tv della mattina di giovedì 29 giugno 2023