Tutti pazzi per Marco Liorni e il suo Reazione a catena. Il game show, in onda nel tardo pomeriggio di Rai Uno, prima del Tg, è tra i programmi più visti dell’estate 2022. Tremila telespettatori ogni giorno non si perdono le appassionanti sfide a colpi di giochi di parole. Niente da fare per le repliche di Avanti un altro, che su Canale 5 non vanno oltre un milione e mezzo di spettatori.

Consapevole del successo di Reazione a catena la Rai ha deciso che lo show andrà in onda fino al 30 ottobre. Il ritorno de L’Eredità con Flavio Insinna è slittato al 31 ottobre, più tardi rispetto al passato. Una scelta che sicuramente darà i suoi buoni frutti: la trasmissione di Marco Liorni, finita l’estate, potrebbe raggiungere nuovi ascolti record.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 17 agosto 20221:

Rai Uno – Super Quark ha registrato il 13.47% di share con un totale di 1.615.000 spettatori;

Canale 5 – Fratelli Caputo hanno avuto 1.454.000 spettatori (11.08%);

Rai Due – Atletica leggera è stato seguito da 1.152.000 spettatori (8.76%);

Italia 1 –Next ha conquistato 1.099.000 spettatori (8.28%);

Rai Tre –La felicità degli altri ha convinto 610.000 spettatori (4.66%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 546.000 (5.26%);

La7 – La corsa al voto ha registrato un totale di 406.000 spettatori (3.3%);

TV8 – X Factor – Best of ha intercettato 380.000 spettatori (3.10%);

Nove – Caccia Spietata è stato visto da 282.000 spettatori (2.3%).

Ascolti tv mercoledì 17 agosto 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Techetechetè ha ottenuto 2.981.000 spettatori (20.8%);

Canale 5: Paperissima Sprint ha registrato una media di 1.818.000 spettatori (12.65%);

Rai Uno: Reazione a catena ha raccolto nella prima parte 1.922.000 persone (19.43%) mentre nella seconda 3.023.000 (26%);

Canale 5: le repliche di Avanti un altro sono state seguita prima da 1.136.000 (11.76%) e poi da 1.491.000 (13.05%).

Ascolti tv mercoledì 17 agosto 2022: il pomeriggio

Rai Uno: le repliche della fiction Don Matteo hanno convinto 1.092.000 spettatori (10.52%) nel primo episodio, mentre il secondo è stato seguito da 1.221.000 spettatori (13.6%);

Rai Uno: Sei Sorelle è stato visto da 823.000 spettatori (10.47%);

Rai Uno: Estate in Diretta ha registrato 1.312.000 spettatori (15.6%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.001.000 spettatori (18.5%);

Canale 5: Terra amara ha registrato un ascolto medio di 1.913.000 spettatori (20.09%);

Canale 5: Un altro domani ha attirato a sé un totale di 1.264.000 spettatori (15.49%);

Canale 5: Love in Aruba ha convinto 1.021.000 spettatori (12.59%).

Ascolti della mattina di mercoledì 17 agosto 2022