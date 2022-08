Samanta Togni e Mario Russo a ruota libera. Ospiti a Estate in Diretta (Rai Uno), sono stati intervistati da Roberta Capua. Diversi i temi affrontati: dal colpo di fulmine che li ha uniti su un treno facendoli convolare a nozze nel giro di soli 7 mesi, all’addio della danzatrice a Ballando con le Stelle, fino al segreto d’amore che oggi li fa vivere serenamente, nonostante non sia facile gestire una famiglia allargata (Togni ha un figlio di 20 anni mentre Russo ne ha tre, 19, 17 e 15 anni).

Pronti via e subito la Capua ha chiesto alla ballerina che cosa le abbia lasciato l’esperienza, durata parecchi anni, a Ballando con le Stelle. “Mi ha lasciato un grande segno, ci sono cresciuta – ha spiegato la Togni -. Sono entrata a 23 anni e mi ha cambiato la vita professionale e personale. Ho un ricordo molto bello, ho conosciuto tantissime persone e la possibilità di cambiare. Fino ad allora la mia carriera era indirizzata su un certo lato e poi ho iniziato a fare cose diverse”. Infatti Samanta è diventata una conduttrice televisiva.

Curioso il fatto che nel parlare di Ballando non abbia riservato alcuna menzione speciale a Milly Carlucci. D’altra parte pare che con la presentatrice non sia rimasto un rapporto idilliaco. Lo ha lasciato intendere in un paio di interviste del passato la stessa Togni che, se da un lato ha sottolineato di provare stima per la Carlucci, dall’altro ha reso noto di non sentirla più e di essersi vista bocciare da lei un progetto.

“Milly Carlucci? Le avevo proposto un nuovo ruolo, ma lei non lo ha ritenuto opportuno. Sento di aver dato tutto a Ballando con le stelle e sono certa di questo, penso che il mio tempo come insegnante fosse finito”, aveva raccontato la danzatrice. E ancora: “Se sento ancora Milly? No, ma è una delle persone di cui ho più stima”.

Tornando alla chiacchierata concessa a Estate in Diretta, è stato ricordato che Samanta, a Ballando, nel suo primo anno ebbe come partner il compianto Fabrizio Frizzi. Di lui conserva un ricordo magnifico: “Frizzi? Per me fu un grande privilegio, è stato il mio primo ballerino. Una persona di una bellezza umana rarissima. Una grande fortuna incontrarlo, mi ha dato un grande esempio a livello umano”.

Mario Russo: “Vi spiego qual è il segreto d’amore mio e di Samanta Togni”

La parola è poi passata a Mario Russo, di professione chirurgo. Il medico lavora all’estero. Da tempo è lontano dall’Italia. Per 15 anni ha esercitato in Inghilterra, a Londra, poi è andato in Spagna e adesso opera a Dubai. Con la Togni l’incontro è invece avvenuto sul treno Roma-Napoli. Un segno del destino: lui era seduto in un posto, Samanta in un altro. Peccato che lei avesse sbagliato e un passeggero le disse che stava occupando la sua postazione. Si ritrovò così innanzi a Russo. “In quei 50 minuti mi sono giocato tutte le mie carte e…” e se le è giocate alla grande considerando che 7 mesi dopo i due piccioncini si sono sposati.

Il segreto del loro amore? “Vivere il quotidiano, essere complici ogni ora, ogni minuto, divertirsi, senza dimenticarsi i valori. Ma la leggerezza e il divertimento sono le cose più importanti”. Parola di Mario Russo.