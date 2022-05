Ascolti tv ieri: Eurovision “mostruoso”, Canale 5 senza coraggio. Tutti i dati

Ascolti tv e share del prime time di sabato 14 maggio 2022 – Tutto facile per la finale dell’Eurovision su Rai Uno che ha avuto la strada spianata da Canale Cinque che ha rinunciato a fare controprogrammazione. Anzi l’ammiraglia Mediaset, per mancanza di coraggio, ha spostato la finale di Amici di Maria De Filippi (andrà in onda oggi, domenica 15 maggio, in prima serata), sostituendola con il film Amici come prima. Risultato? Il concorso musicale europeo ha portato numeri mostruosi al primo canale della tv di stato: oltre 6.5 milioni di utenti innanzi alla tv e lo share schizzato al 41.9%. Dati quasi “sanremesi” e persino in aumento rispetto alle due già ottime semifinali che avevano convinto in media 5,5 milioni di persone.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno, La finale dell’Eurovision Song Contest 2022 ha intrattenuto 6.590.000 telespettatori (41.9%)

Rai Due, FBI ha raccolto 921.000 spettatori (4.7%) mentre F.B.I. International ne ha avuti 774.000 (4.2%)

Rai Tre, The Informer – Tre secondi per sopravvivere ha tenuto compagnia a 448.000 spettatori (2.5%).

Canale 5, Amici come prima ha appassionato 1.815.000 persone (9.6%)

Italia 1, L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva è stato seguito da 882.000 spettatori (4.6%)

Rete 4, Don Camillo e l’onorevole Peppone ha totalizzato 989.000 telespettatori (5.4%)

La 7, Il processo di Norimberga ha registrato 545.000 persone (3.3%)

Tv 8, Dark Tide ha contato su 219.000 persone (1.2%)

Nove, Minaccia nucleare – La sfida di Putin ha raggranellato 258.000 (1.4%)

Ascolti tv sabato 15 maggio 2022: access prime time e preserale

I Soliti Ignoti – Il Ritorno non è andato in onda per fare spazio all’Eurovision che ha preso il collegamento subito dopo la conclusione del Tg1.

Rai 1: la Presentazione dell’ESC 2022 ha avuto 4.674.000 utenti (26.9%).

Canale 5: Striscia la notizia ha intrattenuto 2.930.000 spettatori (15.7%).

Rai 1: L’Eredità ha totalizzato nella prima parte 2.036.000 (19.6%) mentre nella seconda parte 3.148.000 (24%).

Canale 5: Avanti il Primo! ha ottenuto prima 1.970.000 (19.4%) e ne ha avuti 2.890.000 (21.9) nella seconda parte.

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 15 maggio 2022