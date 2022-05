Ascolti tv ieri: Eurovision a mani basse, Canale 5 si difende. Tutti i dati

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di giovedì 12 maggio

Ascolti tv e share del prime time di giovedì 12 maggio – l’Eurorivision Song Contest 2022 riconferma il suo successo anche in occasione della seconda semifinale. L’evento canoro, che ha assistito a sorpresa all’eliminazione di San Marino, che ha schierato Achille Lauro, ha raggiunto ancora una volta i 5.5 milioni di spettatori. Non è andata benissimo altrove, come era intuibile. Su Canale Cinque il film Un figlio di nome Erasmus si è comunque difeso egregiamente, intercettando 2.3 milioni di utenti.

Sul fronte talk Paolo Del Debbio, con Dritto e Rovescio (Rete Quattro), ha interessati quasi 1 milione di spettatori e ha avuto la meglio su Corrado Formigli, che ha raccolto con PiazzaPulita soltanto 800mila utenti.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno – Eurovision Song Contest 2022 ha raggiunto 5.538.000 spettatori e il 27.7 % di share;

Rai Due – Il Giustiziere della notte ha conquistato 1.152.000 spettatori (5.9%);

Rai Tre – The Tomorrow Man ha avuto una media di 586.000 spettatori (2.9%);

Canale 5 – Un figlio di nome Erasmus ha intercettato 2.307.000 spettatori (13.1%);

Italia 1 – Safe House – Nessuno è al sicuro ha interessato 971.000 spettatori (5.2%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha convinto 958.000 spettatori (6.7%);

La7 – PiazzaPulita ha raccolto 799.000 spettatori (5.6%);

TV8 – Se solo fosse vero ha coinvolto 313.000 spettatori (1.6%);

Nove – King Arthur ha avuto un ascolto medio di 221.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv giovedì 5 maggio 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno non è andato in onda.

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.854.000 spettatori (18.5%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 2.374.000 spettatori (22.8%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 3.641.000 spettatori (26.5%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.882.000 spettatori (18.7%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.929.000 (21.9%).

Ascolti tv giovedì 5 maggio 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.638.000 spettatori (15.6%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.445.000 spettatori (16.9%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 1.303.000 spettatori (16.1%).

Rai Due: Giro d’Italia ha avuto 968.000 spettatori (10.3%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.409.000 spettatori (19.6%).

Canale 5: Una Vita ha conquistato 2.270.000 spettatori (20%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.650.000 spettatori (26.5%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 1.698.000 spettatori (20.1%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.655.000 spettatori (20.2%).

Canale 5: Il ritorno di Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.486.000 spettatori (18.4%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.359.000 spettatori (16.1%).

Ascolti della mattina di giovedì 5 maggio 2022