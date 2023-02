Ascolti tv ieri: è sfida tra Belen e Alessia Marcuzzi, ecco chi ha vinto

Qualche tempo fa le due conduttrici sono state al centro del gossip per via di una presunta tresca amorosa tra la romana e Stefano De Martino

Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi rivali anche in tv. Stando ai gossip tra le due non correrebbe buon sangue a causa di una presunta liaison tra l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi e Stefano De Martino, marito della soubrette argentina. Liaison che La Pinella e l’ex ballerino di Amici hanno sempre negato ma in un’intervista a Le Iene la sud americana ha parlato di una collega con la quale ha litigato pesantemente per aver avuto un uomo in comune: per tanti un chiaro riferimento alla Marcuzzi.

Pettegolezzi a parte, oggi Alessia e Bene si sfidano sul piccolo schermo a colpi di share ogni martedì sera. La Marcuzzi su Rai Due con l’inedito Boomerissima, la Rodriguez su Italia Uno con lo storico format Le Iene. Ebbene, che vince la sfida degli ascolti tv? Per il momento a trionfare è la sorella di Cecilia e Jeremias, che si trova indubbiamente alla guida di una trasmissione già amata di per sé e spesso seguita più per i servizi che per i conduttori.

Pure senza l’amico Teo Mammucari, Belen a Le Iene è riuscita a conquistare 1.456.000 telespettatori con il 10.50% di share. In calo invece Boomerissima – che sarà fermo la prossima settimana a causa del Festival di Sanremo – che non è andato oltre 1.072.000 spettatori (6.5%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di martedì 31 gennaio 2023:

Rai Uno – Fernanda Wittgens ha appassionato 3.231.000 spettatori (17.1%);

Canale 5 – Inter – Atalanta ha avuto 4.418.000 spettatori (21.2%);

Rai Due – Boomerissima ha coinvolto 1.072.000 spettatori (6.5%);

Italia Uno – Le Iene ha avuto un ascolto medio di 1.456.000 spettatori (10.5%);

Rai Tre – #Cartabianca ha convinto 850.000 persone (5%);

Rete Quattro – Fuori dal coro ha raggiunto 773.000 spettatori (5.3%);

La7 – DiMartedì ha interessato 987.000 spettatori (5.7%);

TV8 – Tutto ciò che voglio per Natale ha fatto compagnia a 366.000 spettatori (1.8%);

Nove – Innocenti Bugie ha catturato 390.000 spettatori (2.1%);

Real Time – Primo appuntamento ha conquistato 403.000 con l’1.9% di share.

Ascolti tv martedì 31 gennaio 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.700.000 spettatori (21.4%);

Canale5: Striscina la Notizia ha interessato una media di 3.960.000 spettatori (18.8%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.482.000 spettatori (23.7%) nella prima parte mentre nella seconda 4.744.000 (26.8%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.696.000 spettatori (19.2%) nella prima parte e ne ha avuti 3.691.000 (21.5%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha avuto 924.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 757.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.404.000 spettatori (6.6%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.562.000 spettatori (7%);

LA7: Otto e Mezzo ha interessato 1.600.000 spettatori (7.3%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 223.000 spettatori (1.3%).

Ascolti tv martedì 31 gennaio 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.744.000 spettatori (16.5%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.972.000 spettatori (21.9%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.290.000 spettatori (20.4%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 491.000 spettatori (5.3%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.529.000 spettatori (19.1%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.630.000 spettatori (20.7%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.730.000 spettatori (25.5%) nella prima parte mentre nella seconda 2.245.000 (24.6%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.776.000 spettatori (19.8%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.505.000 spettatori (16.7%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.228.000 spettatori (13.3%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.246.000 (12.7%) nella presentazione, poi 1.717.000 (15.3%) e infine 1.815.000 (14.2%).

Ascolti tv della mattina di martedì 24 gennaio 2023