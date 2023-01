By

Passione proibita a Il Paradiso delle Signore. Il sodalizio professionale tra la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo e il giovane Marcello Barbieri si sta rivelando col tempo qualcosa di più. Un rapporto destinato a crescere – e a scandalizzare data l’epoca in cui è ambientata la fortunata soap opera di Rai Uno – come anticipato dall’attore Pietro Masotti alla rivista Di Più Tv.

Anticipazioni sulla storia tra Adelaide e Marcello a Il Paradiso delle Signore

Al magazine edito da Cairo Editore, Pietro Masotti de Il Paradiso delle Signore ha fatto sapere:

“Cederanno al desiderio e non solo una volta. Nascerà una sorta di relazione, che potrà diventare una storia d’amore o restare una passione proibita. Non ostenteranno la loro frequentazione ma gli altri capiranno. Adelaide vivrà il legame con libertà, sarà Marcello ad avere qualche difficoltà, forse perché ha qualcosa in più da perdere, o qualcuno”

La star de Il Paradiso delle Signore, che ormai da anni indossa i panni dell’umile ma determinato e intraprendente Marcello Barbieri, ha aggiunto:

“Non sarà facile, ma il loro rapporto andrà avanti fino alla fine della stagione in corso e anche nella successiva. E con il tempo, forse, si capirà se è un legame amoroso o resterà sul filo tra l’amicizia e l’amore. Quel che è certo è che tra Marcello e Adelaide c’è molta stima reciproca”

Pietro Masotti ha inoltre anticipato che dopo che la Contessa si è recata nella povera dimora di Marcello e pure nella sua caffetteria, il giovane Barbieri diventerà socio del circolo più esclusivo di Milano nonostante i rivali Umberto Guarnieri e Ferdinando di Torrebruna. Insomma, due mondi completamente diversi che ormai si sono fusi alla perfezione.

L’arrivederci della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo a Il Paradiso delle Signore

Vanessa Gravina, alias la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, ha confessato al settimanale Intimità che il suo personaggio uscirà momentaneamente di scena prima della fine dell’attuale stagione de Il Paradiso delle Signore. Ritornerà poi in video a settembre. Un escamotage pensato dagli sceneggiatori per permettere alla Gravina di tornare a teatro, da sempre il suo grande amore.

Vanessa ha in più confidato che Pietro Masotti, il collega che ricopre la parte di Marcello Barbieri, è un attore molto pignolo, che si arrabbia sempre quando sbaglia qualche battuta e che per questo la fa divertire parecchio. L’attrice ama molto lavorare con lui e non ha esitato a definirlo una straordinaria sorpresa dal punto di vista umano e professionale.

Chi è Pietro Masotti, Marcello ne Il Paradiso delle Signore

Classe 1986, Pietro Masotti è un attore pugliese. È diplomato presso la rinomata Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Ha lavorato molto in teatro e in televisione prima di ottenere il ruolo di Marcello Barbieri ne Il Paradiso delle Signore, che gli ha regalato grande popolarità. È fidanzato da tanti anni con un dottoressa.