Vanessa Gravina: “Sì, lascio Il Paradiso delle Signore ma…”

La Contessa Adelaide di Sant’Erasmo lascia Il Paradiso delle Signore. A confermare la notizia che circola da qualche tempo sul web è Vanessa Gravina, che da anni presta il volto all’arguta e irresistibile nobildonna. Ma, niente paura, sarà un arrivederci e non un addio definitivo. L’attrice 49enne non ha alcuna intenzione di mollare la fortunata soap opera di Rai Uno.

In un’intervista rilasciata al settimanale Intimità Vanessa Gravina ha confermato l’allontanamento di Adelaide tranquillizzando però tutti i fedeli telespettatori: “La Contessa organizzerà una delle sue tipiche sparizioni a effetto per poi tornare nella prossima stagione”. Dunque, Adelaide sparirà – con un colpo di scena – sul finire di questa stagione per poi riapparire il prossimo autunno.

Considerati gli ottimi ascolti registrati nell’ultimo periodo è scontato il rinnovo de Il Paradiso delle Signore per un’altra stagione. L’esperimento della Rai – da fiction ad appuntamento daily – si è rivelato azzeccato e oggi il prodotto continua ad appassionare e incuriosire.

L’arrivederci di Alessandro Tersigni

Anche Alessandro Tersigni, alias Vittorio Conti, ha lasciato momentaneamente Il Paradiso delle Signore. L’attore romano, presente fin dalla prima puntata, è impegnato sul set della seconda stagione di Cuori, la fiction Rai con protagonisti Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari e prodotta dalla stessa società di produzione della serie pomeridiana sul grande magazzino milanese. Un nuovo lavoro per l’ex volto del Grande Fratello che, però, non ha voglia di dire addio alla soap che gli ha inevitabilmente cambiato la vita e permesso di entrare nelle case degli italiani tutti i giorni.

Al contrario di Tersigni, Vanessa Gravina ha deciso di mollare per qualche mese Il Paradiso delle Signore per dedicarsi al suo grande amore, il teatro. Un impegno ormai fisso per la star del piccolo schermo, tanto che le assenze della Contessa Adelaide dalla trama sono piuttosto frequenti. Ma, nonostante questo, il personaggio resta uno dei più importanti della storia. Nonché uno dei più amati e stimati dai fan, che non possono proprio fare a meno della battute ciniche e sagge della Sant’Erasmo.

Di recente Vanessa Gravina ha ammesso di trovarsi molto bene con i colleghi de Il Paradiso delle Signore e in particolare con Alessandro Tersigni, Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri) e Pietro Masotti (Marcello Barbieri).