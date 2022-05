Ascolti tv ieri: Don Matteo polverizza tutti, Canale5 non fa più concorrenza

By

Tutti i dati della prima serata e non solo: spettatori e share dei principali appuntamenti di giovedì 5 maggio 2022

Ascolti tv e share del prime time di giovedì 5 maggio 2022 – Don Matteo vince in scioltezza e con numeri bulgari, anche perché Canale Cinque ha rinunciato a fare concorrenza alla fiction di Rai Uno, spostando Big Show di Enrico Papi a domenica sera e preferendo mandare in onda il film “10 giorni senza mamma”. Risultato? L’ammiraglia della tv di stato, con 6.2 milioni di utenti raggiunti (in lieve calo rispetto a 7 giorni fa quando furono 6.4) e uno share del 31.5%, ha polverizzato il primo canale di Mediaset che ha intercettato soltanto 1.5 milioni di persone (7.9%).

Molto bene Tv8 che ha proposto il match di Conference League Roma Vs Leicester: la partita ha raccolto 1.8 milioni di spettatori (8.5%) ed è stato il secondo programma più visto dell’intero palinsesto generalista.

Sul versante talk, tiepido PiazzaPulita (La7) che ha convinto solo 823mila utenti. Meglio ha fatto Dritto e Rovescio (Rete Quattro), che è riuscito a interessare 1.1 milioni di persone (7.4%).

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno – Don Matteo 13 ha raggiunto 6.282.000 spettatori e il 31.5% di share;

Rai Due – A Napoli non piove mai ha conquistato 658.000 spettatori (3.2%);

Rai Tre – Ladies in Black ha avuto una media di 787.000 spettatori (3.8%);

Canale 5 – 10 giorni senza mamma ha intercettato 1.554.000 spettatori (7.9%);

Italia 1 – Jason Bourne per sopravvivere ha interessato 959.000 spettatori (4.9%);

Rete 4 – Dritto e Rovescio ha convinto 1.129.000 spettatori (7.4%);

La7 – PiazzaPulita ha raccolto 823.000 spettatori (5.5%);

TV8 – Calcio – UEFA Europa Conference League – Roma Vs Leicester ha coinvolto 1.825.000 spettatori (8.5%);

Nove – Apocalypto ha avuto un ascolto medio di 286.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv giovedì 5 maggio 2022: preserale e access prime time

Ennesimo exploit de I Soliti Ignoti – Il Ritorno che ha interessato oltre 5 milioni di utenti.

Rai Uno: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha coinvolto 5.038.000 spettatori (23.1%).

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.413.000 spettatori (15.6%).

Rai Uno: L’Eredità – La Sfida dei 7 ha raccolto 3.041.000 spettatori (23.6%) mentre L’Eredità ha avuto un ascolto medio di 4.355.000 spettatori (26.8%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 2.190.000 spettatori (18.1%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 3.463.000 (22.1%).

Ascolti tv giovedì 5 maggio 2022: il pomeriggio

Ottima chiusura per Detto Fatto che raggiunge uno share pari al 6.2%

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.635.000 spettatori (15.1%).

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.418.000 spettatori (15.6%).

Rai Uno: La Vita in Diretta ha raccolto 2.027.000 spettatori (19.9%).

Rai Due: Detto Fatto ha avuto 563.000 spettatori (6.2%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.456.000 spettatori (19.5%).

Canale 5: Una Vita ha conquistato 2.342.000 spettatori (20%).

Canale 5: Uomini e Donne ha catturato l’attenzione di 2.805.000 spettatori (27.6%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi ha ottenuto 2.078.000 spettatori (23%).

Canale 5: La striscia di 7 minuti de L’Isola dei Famosi ha raccolto 1.946.000 spettatori (23%).

Canale 5: Il ritorno di Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.706.000 spettatori (19.7%).

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.801.000 spettatori (17.9%).

Ascolti della mattina di giovedì 5 maggio 2022