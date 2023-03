Ascolti tv ieri: Arca, Amici e Silvia Toffanin, c’è chi sale e chi scende

By

Spettatori e share dei principali appuntamenti in televisione della giornata di domenica 12 marzo 2023: tutti i dati

Resta con me, la fiction di Rai Uno con protagonista Francesco Arca, continua a vincere la sfida degli ascolti tv di domenica sera. Puntata dopo puntata crescono i telespettatori della serie. Niente da fare per Lo Show dei Record di Gerry Scotti, che non va oltre i due milioni e mezzo di spettatori.

Al contrario, ottimo risultato nel pomeriggio per Canale 5 grazie ad Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin. Il primo ha spiccato il volo con il 26.58% di share mentre il secondo ha raggiunto il 24.30% (il giorno prima, ovvero sabato, aveva stabilito il record stagionale con il 25%).

Domenica In di Mara Venier si è difesa bene totalizzando il 19% di share. Sempre basso il risultato di Da no…a ruota libera di Francesca Fialdini: 1.869.000 con il 15.73%. Su La 7 in calo Non è l’Arena di Massimo Giletti che ha ottenuto solo 753.000 spettatori (5.19%).

Tutti gli ascolti tv del prime time di domenica 12 marzo 2023:

Rai Uno – Resta con me: 3.696.000 spettatori e il 20.79% di share;

Canale 5 – Lo Show dei Record: 2.296.000 spettatori e il 14.6% di share;

Rai Due – NCIS Los Angeles: 893.000 spettatori e il 4.36% di share; Blue Bloods: 836.000 spettatori e il 4.3% di share;

Italia 1 – Le Iene presentano Inside: 997.000 spettatori e il 5.8% di share;

Rai Tre – Che Tempo che Fa: 2.245.000 spettatori (12.12%) nella prima parte mentre nella seconda 1.548.000 (10.98%);

Rete 4 – Zona Bianca: 461.000 spettatori e il 3.2% di share;

La7 – Non è l’Arena: 753.000 spettatori e il 5.1% di share;

TV8 – CODA, I segni del cuore: 425.000 spettatori e il 2.2% di share;

Nove – Cambio Moglie: 228.000 spettatori e l’1.2% di share.

Ascolti tv domenica 12 marzo 2023 2023: preserale e access prime time

Rai Uno – L’Eredità: prima parte 3.020.000 (20.83%) e poi 4.037.000 (23.93%);

Canale 5 – Avanti un altro! Story: prima 2.649.000 (19.12%) e poi 3.495.000 (21.24%);

Rete 4 – Controcorrente: inizialmente 831.000 spettatori e il 4.17% di share e successivamente 639.000 spettatori e il 3.15% di share;

Rai Tre – Kilimangiaro: 1.371.000 spettatori e il 10.57% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.879.000 spettatori e il 24.07% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 3.191.000 spettatori e il 15.78% di share;

La7 – In Onda: 865.000 spettatori e il 4.28% di share.

Ascolti tv domenica 12 marzo 2023 2023: il pomeriggio

Canale 5 – Amici: 3.313.000 spettatori e il 26.58% di share;

Rai Uno – Presentazione Domenica In: 2.634.000 spettatori e il 19% di share;

Rai Uno – Domenica In: 2.598.000 spettatori e il 19.79% di share + 2.266.000 spettatori e il 19.72% di share + 1.939.000 spettatori e il 17.85% di share;

Canale 5 – Verissimo: 2.638.000 spettatori e il 24.3% di share e poi 2.496.000 spettatori e il 20.49% di share;

Rai Uno – Da Noi A Ruota Libera: 1.869.000 spettatori e il 15.73% di share;

Ascolti della mattina di domenica 12 marzo 2023 2023