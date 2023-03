Paola Caruso è tornata nello studio di Verissimo per aggiornare la situazione di suo figlio Michele, 4 anni, vittima di un caso di malasanità in Egitto (almeno secondo la versione della madre) lo scorso 21 novembre. Al piccolo è stato lesionato il nervo sciatico, dopo che gli sarebbe stato somministrato un medicinale tossico. La showgirl ha spiegato che di recente ha avuto una notizia tragica: pensava che Michele stesse guarendo e invece i medici che lo hanno in cura gli avrebbero diagnosticato un danno permanente al piede.

“Purtroppo non vanno bene le cose. Non scorderò mai il 21 novembre 2022”, ha esordito la Caruso in lacrime innanzi a Silvia Toffanin. Quindi ha aggiunto: “Questa settimana abbiamo fatto la visita cruciale per capire come stava procedendo la guarigione. In questo periodo abbiamo fatto terapia e sacrifici e lui ha ripreso l’uso della gamba interna. Ma non ha sensibilità alla gamba sul lato esterno e nemmeno il piede”.

L’ex Bonas di Avanti un altro ha dichiarato che i dottori le hanno detto che il figlio sarà costretto a portare il tutore per tutta la vita in quanto gli sarebbe stato causato un danno permanente: “‘No, amore, non devi portare il tutore tutta la vita’. Così gli dico ma gli sto mentendo, tu Silvia lo capisci perché sei una mamma”. La Caruso ha fornito altri dettagli, continuando a piangere disperatamente: “Non essendo migliorato significa che è un danno permanente e l’unica cosa che possiamo fare è un intervento che può avere però massimo una riuscita al 60%. Non so cosa fare, sono distrutta”.

La showgirl ha poi raccontato che non ha intenzione di fare causa in questo momento a coloro che sarebbero i responsabili del dramma causato al figlio. Motivo? Dovrebbe andare a combattere una battaglia legale in Egitto e crede che non sia il caso. “Non posso avere giustizia, hanno rovinato la vita di mio figlio”, ha chiosato, sempre piangendo a dirotto.

I dottori, sempre seguendo la versione della showgirl, in modo realistico e schietto le avrebbero detto di mettersi il cuore in pace: “Deve smetterla di pensare che la cosa si risolverà, per il bene suo e di suo figlio”. Insomma, i medici che hanno in cura il piccolo Michele non avrebbero dubbi: il bimbo non tornerà ad avere il pieno controllo del piede e di parte della gamba.

Le reazioni del pubblico all’intervista a Verissimo di Paola Caruso

Sui social diversi utenti hanno espresso vicinanza alla Caruso. Non pochi però coloro che l’hanno criticata: qualcuno ha sostenuto che stia estremizzando la questione per guadagnare ospitate in tv, mentre altri hanno scritto di credere alla tragedia ma che sarebbe stato meglio affrontarla in modo diverso dal punto di vista mediatico, vale a dire non andare a raccontarla disperatamente in tv.