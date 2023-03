Oggi 12 marzo si è conclusa la fase pomeridiana di “Amici di Maria De Filippi”. Durante la puntata, sono state assegnate tutte le maglie per il serale, mandando ben 15 allievi al serale che inizierà sabato 18 marzo. Gli unici esclusi? Il cantante Niveo e la ballerina Benedetta Varie. L’eliminazione di quest’ultima, in particolare, ha suscitato parecchie critiche da parte degli spettatori. Benedetta era entrata nella scuola solo a fine gennaio, chiamata dal professore Raimondo Todaro in sostituzione di un’altra ballerina sempre di danze latino americane, Eleonora Cabras, eliminata anche lei dopo un solo mese nella Scuola. Delle scelte molto ambigue da parte dell’ex ballerino di “Ballando con le stelle” che quest’anno è stato spesso additato di non aver fatto un buon lavoro come professore. Oltretutto, una decisione presa oggi dal programma ha fatto storcere ancora di più il naso su questa vicenda.

Dopo essere stata eliminata dal programma, Benedetta ha ricevuto un’inaspettata proposta da Maria De Filippi: un contratto per continuare a ballare come partner di Mattia Zenzola, l’altro ballerino di latinoamericano, e rimanere così nella casetta con gli altri concorrenti. Ovviamente, Benedetta è scoppiata subito in lacrime, mostrandosi incredula per l’opportunità ricevuta. Tuttavia, nonostante la generosità del gesto, alcuni utenti sui social hanno interpretato questa mossa della produzione come un tentativo di “mettere una pezza” alle controversie riguardanti le decisioni di Raimondo Todaro. Il 36enne catanese, quest’anno, è apparso molto assente e poco concentrato nel suo ruolo, tanto che è stato criticato anche dai suoi stessi allievi. Addirittura, la ballerina Megan ha cambiato squadra perché non valorizzata da suo maestro. Insomma, un errore dopo l’altro da parte di Todaro, che ha cercato di rimediare arruolando nuove ballerine, per poi rispedirle poco dopo a casa.

Raimondo Todaro tornerà ad Amici?

Ma qual è il motivo della scarsa attenzione di Raimondo Todaro? C’è chi ha parlato di una nuova crisi con la moglie Francesca Tocca, anche lei ballerina di “Amici”. I due si erano già separati alcuni anni fa, quando la Tocca aveva iniziato una relazione con un allievo del talent, Valentin. Secondo queste voci, Todaro starebbe attraversando un periodo difficile, che lo avrebbe portato a fare delle scelte alquanto azzardate nel programma di danza.

In ogni caso, dopo il flop di quest’edizione, molti si stanno chiedendo se Maria De Filippi deciderà di confermare Raimondo Todaro come professore per il prossimo anno o se opterà per una sostituzione. Bisognerà aspettare ancora molti mesi per scoprire cosa succederà, ma sicuramente i fan del programma hanno già le idee chiare: il percorso dell’ex ballerino di latino americano all’interno della scuola di Amici, ormai, si è esaurito.