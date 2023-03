Maria De Filippi in lutto ad Amici: ciò che non è passato inosservato

Oggi è andata in onda la puntata di Amici che segna il ritorno di Maria De Filippi in TV dopo la morte di Maurizio Costanzo: cosa è successo

Oggi, 12 marzo, è andata in onda l’ultima puntata del pomeridiano di “Amici” prima del serale. Questa puntata è particolarmente significativa per un motivo importante: si tratta infatti della prima puntata in cui Maria De Filippi è tornata a lavoro dopo la morte di Maurizio Costanzo. Il programma è stato registrato il 3 marzo, meno di una settimana dopo la scomparsa del noto giornalista e conduttore.

Maria è stata accolta dalle urla e dagli applausi del pubblico e degli allievi, tutti in piedi per lei. Una volta entrata in studio, la conduttrice ha salutato tutti i professori e ha pronunciato una frase che era già stata anticipata nei giorni precedenti: “Io inizierei a lavorare come mi è stato insegnato”. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio in particolare, ovvero la voce rotta dall’emozione della presentatrice. Nonostante ciò, Maria ha cercato subito di riprendersi per continuare con la puntata e l’assegnazione delle maglie.

“Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato”, le prime parole di Maria De Filippi con la voce rotta dall’emozione e un fisico visibilmente provato da un lutto indicibile. L’abbraccio del pubblico come medicina.#amici22 pic.twitter.com/Ytro3gqbXl — isabella insolia (@isainsolia) March 12, 2023

Maria De Filippi: il ritorno a lavoro dopo la morte di Costanzo

La conduttrice è stata sommersa di messaggi di elogio e affetto sui social, con molti che hanno espresso la loro ammirazione per la sua grande professionalità e forza. Nonostante l’evidente emozione tradita dalla voce rotta e gli occhi lucidi, Maria ha continuato a svolgere il suo lavoro con la stessa determinazione e serietà che la caratterizzano. “Tanta stima per la forza e la professionalità di Maria”, ha scritto un utente su Twitter. E ancora: “Vi prego fatemi abbracciare Maria, io non posso vederla cosi”.

Inoltre, i più curiosi sul web hanno notato che il pubblico presente in studio ha potuto applaudire e fare cori per Maria, a differenza di quanto riportato dalle anticipazioni. Infatti, era circolata una voce secondo cui la conduttrice avesse richiesto di ricevere solo un sobrio applauso al momento del suo ingresso, poiché il pubblico del talent show è noto per il suo tifo da stadio sempre presente durante le puntate. Tuttavia, sembra che questa notizia non fosse completamente veritiera, poiché gli applausi sono stati accompagnati dalle persone che urlavano il nome di Maria per dimostrarle il loro affetto.

Il look scelto da Maria De Filippi

Per l’ultima puntata del pomeriggio di “Amici”, Maria De Filippi ha scelto un look casual ma elegante. Mentre la scorsa settimana aveva optato per una sgargiante camicia stellata, questa volta ha scelto un look minimal, cercando di rimanere il più semplice possibile. Il punto forte dell’outfit è un cardigan nero, che la conduttrice ha utilizzato come un top. Il risultato è stato quello di una mise ricercata ma allo stesso tempo naturale, che ha valorizzato la bellezza e l’eleganza della conduttrice.