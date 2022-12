Sanremo Giovani (Rai Uno) si aggiudica la prima serata ma non sfonda, coinvolgendo oltre 2.1 milioni di utenti (16.3% di share). Bene, ma non benissimo. Male invece Con l’aiuto del cielo (Canale Cinque), che scende sotto il 10%. Ottimi risultati invece per Quarto Grado (Rete Quattro) e Fratelli di Crozza (Nove). L’esordio in chiaro su Tv8 di Masterchef 12 (su Sky la prima puntata è stata trasmessa giovedì 15) ha raccolto un discreto 3.8%.

Tutti gli ascolti tv del prime time di venerdì 16 dicembre 2022:

Rai Uno – Sanremo Giovani è stato seguito da 2.168.000 telespettatori con il 16.3% di share;

Canale 5 – Con l’aiuto del cielo ha appassionato 1.587.000 spettatori (9.9%);

Rai Due – S.W.A.T. è stato seguito da 836.000 spettatori (4.6%);

Italia Uno – Crossfire – Bloccati nell’incubo ha ottenuto 859.000 spettatori (4.8%);

Rai Tre – Ora tocca a noi – Storia di Pio La Torre ha totalizzato 718.000 spettatori (4%);

Rete 4 – Quarto Grado ha raggiunto 1.313.000 spettatori (9.5%);

La 7 – Propaganda Live – Best ha convinto 522.000 persone (3.7%).

Tv 8 – MasterChef ha fatto compagnia a 556.000 persone (3.8%);

Nove – Fratelli di Crozza ha interessato 1.202.000 spettatori (6.5%).

Ascolti tv venerdì 16 dicembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: I Soliti Ignoti hanno avuto 4.149.000 spettatori (20.6%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.532.000 spettatori (17.5%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.560.000 spettatori (23.2%);

Rai Due: Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 649.000 spettatori (3.4%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 2.146.000 spettatori (15.7%) nella prima parte e ne ha avuti 3.013.000 (18.8%) nella seconda.

Rete4: Stasera Italia ha coinvolto 1.046.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 1.048.000 spettatori (5.1%), nella seconda parte;

Rai3 Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.467.000 spettatori (7.4%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.628.000 spettatori (8%);

La7: Otto e Mezzo ha informato 1.493.000 spettatori (7.4%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 158.000 spettatori (1.2%).

Ascolti tv venerdì 16 dicembre 2022: il pomeriggio

Pomeriggio Cinque, dopo che La Vita in Diretta è tornata regolarmente in onda, si allontana dai due milioni di utenti. Per Alberto Matano ennesima vittoria larga. Barbara d’Urso ha chiuso la stagione 2022 e ha dato appuntamento al 9 gennaio 2023. Durante i saluti ha lasciato intendere di essere diventata per la prima volta nonna.

Rai Uno: Telethon ha interessato 1.256.000 spettatori (11.3%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.725.000 spettatori (18.1%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 2.266.000 spettatori (19.7%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 493.000 spettatori (5.1%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.527.000 spettatori (19.8%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.423.000 spettatori (20.2%);

Canale 5: Uomini e Donne ha avuto 2.648.000 spettatori (24.6%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.696.000 spettatori (17.8%), quello di Amici ne ha avuti 1.814.000 (19.2%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.368.000 spettatori (14%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.729.000 spettatori (14.8%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 16 dicembre 2022

Viva Rai2! di Fiorello vola oltre il 15%.