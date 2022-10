Ascolti tv ieri: Ballando con le Stelle cresce, Tu si que vales cala

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 22 ottobre 2022

Sfida all’ultimo share tra Ballando con le Stelle e Tu si que vales. Tra i due programmi c’è stato un testa a testa, quasi un pareggio. A spuntare, anche se di poco, lo show di Canale 5 prodotto da Maria De Filippi. Che, però, va sottolineato, è in calo rispetto al passato e alle puntate delle ultime serate. La registrazione in onda sabato 22 ottobre non ha raggiunto neppure i quattro milioni di telespettatori. È cresciuto invece lo spettacolo di Milly Carlucci, che resta uno dei format più seguiti di Rai Uno.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 15 ottobre 2022:

Rai Uno – Ballando con le Stelle ha avuto 3.723.000 utenti (25.60%);

Canale 5 – Tu si que vales ha intercettato 3.881.000 spettatori (26.80%);

Rai Due – Blue Bloods ha coinvolto 742.000 spettatori (4.10%);

Italia Uno – Smalfoot ha avuto un ascolto medio di 498.000 spettatori (2.80%);

Rai Tre –Sapiens ha convinto 742.000 spettatori (4.6%);

Rete Quattro – Controcorrente Speciale ha raggiunto 469.000 spettatori (2.60%);

La7 – In onda ha interessato 680.000 spettatori (3.6%);

TV8 – 4 ristoranti ha fatto compagnia a 344.000 spettatori (1.8%);

Nove – Matteo Messina Denaro ha catturato 195.000 spettatori (1.6%).

Ascolti tv sabato 22 ottobre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno – Tutti in Pista – Ballando con le Stelle ha intrattenuto 4.057.000 spettatori (21.90% di share);

Canale 5 –Striscia la Notizia ha conquistato 3.356.000 spettatori (18.10%);

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 2.793.000 persone (22.10%) mentre nella seconda parte 3.834.000 spettatori (25.8%);

Canale 5 – Caduta Libera in replica è stato seguito da 1.925.000 persone (16%) e da 2.386.000 utenti (16.4%) nella seconda parte.

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 22 ottobre 2022

Verissimo si conferma programma leader nella fascia di messa in onda ma è inseguito da Italia Sì! di Marco Liorni che ha registrato un buon risultato.