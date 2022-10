Dopo Marta Flavi e Simone Arena nessun eliminato alla terza puntata di Ballando con le Stelle 2022. Una scelta fortemente voluta da Milly Carlucci che, in seguito all’infortunio di Luisella Costamagna e gli acciacchi di altri concorrenti, ha preferito prolungare la gara senza far fuori nessuno. Al termine della serata, tra giuria, tesoretti e voto social, sono state elette le tre coppie che la prossima settimana partiranno con un bonus di dieci punti. Si tratta di Rosanna Banfi e Simone Casula, Gabriel Garko e Giada Lini, Ema Stokholma e Angelo Madonia.

La classifica tecnica della serata – composta esclusivamente dal voto dei giurati Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – è stata la seguente:

1. Rosanna Banfi e Simone Casula

2. Enrico Montesano e Alessandra Tripoli

3. Gabriel Garko e Giada Lini

4. Alessandro Egger e Tove Villfor

5. Iva Zanicchi e Samuel Peron

6. Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

7. Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Ema Stokholma e Angelo Madonia

9. Paola Barale e Roly Maden

10. Dario Cassini e Lucrezia Lando

11. Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

12. Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

La classifica è cambiata con tesoretto e voto social

La classifica stilata dai cinque giurati è poi cambiata grazie al voto del pubblico e all’assegnazione del tesoretto. Quello assegnato dal giornalista e conduttore Alberto Matano valeva 48 punti (come il punteggio ottenuto da Ricky Tognazzi e Simona Izzo, ballerini per una notta) ed è finito nelle mani di Paola Barale. Giudizio non confermato dal tribuno del popolo Rossella Erra che ha deciso di spezzare il punteggio e dare così la metà a Dario Cassini.

La polemica su Lorenzo Biagiarelli

Tra i protagonisti della terza puntata di Ballando con le Stelle 2022 Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli. Il cuoco e musicista si è lamentato per il fatto di essere continuamente giudicato per la sua vita privata e ha avuto anche una discussione con Anastasia Kuzmina che ha chiesto di andare a prendere un caffè dopo le prove per instaurare un feeling più profondo.

Uno sfogo che ha infastidito alcuni giurati, tra cui Fabio Canino, ma soprattutto Sara Di Vaira, ex ballerina del programma e ora commentatrice a bordo campo:

“Tu vuoi essere trattato come gli altri ma anche tu devi trattare la tua ballerina come gli altri. In questa clip ho sentito ‘io, io, io, è colpa di Anastasia’. Vederla che non sorride, lasciata alla fine del ballo senza nemmeno farle fare l’inchino…Ballando non è fatto di ‘io, è fatto di ‘noi’”

L’uscita di Lorenzo Biagiarelli non è piaciuta neppure al pubblico, che sui social network ha invitato il 32enne ad essere più umile e ad avere più rispetto per Anastasia Kuzmina che, dal canto suo, si è limitata a chiedere scusa. La ballerina ucraina si è mostrata piuttosto remissiva, come mai prima d’ora.

Sulla faccenda ha detto la sua ovviamente anche Selvaggia Lucarelli: