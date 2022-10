Selvaggia Lucarelli: “Volevo sposare Lorenzo ma lui ha detto no”

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli formano una coppia solida, unita e molto affiatata. La giurata di Ballando con le Stelle e lo chef sono legati da ben sette anni e convivono a Milano insieme al figlio adolescente e al padre della giornalista e scrittrice. La differenza d’età, lui più piccolo di quindici anni, non sembra assolutamente un problema.

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Selvaggia Lucarelli ha raccontato di aver fatto qualche tempo fa la proposta di matrimonio a Lorenzo Biagiarelli ma il ragazzo ha rifiutato. Per la 48enne si sarebbe trattato del secondo matrimonio dopo quello con Laerte Pappalardo, figlio del più noto Adriano, durato dal 2004 al 2007.

La confessione di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha fatto sapere alla rivista edita da Cairo Editore:

“Lorenzo mi ha corteggiata prima sui social, rispondendo ad alcune odiatrici che si erano permesse di scrivere brutte cose sul mio profilo, e poi invitandomi a cena. Quando finalmente sono capitolata mi sono resa conto di essere innamoratissima. E allora sono andata da lui e gli ho detto: “Lorenzo, ti amo e ti voglio sposare”. Lui mi ha risposto: “Non sono nessuno per poterlo fare, non ho un ruolo, non so cosa posso offrirti”

Selvaggia Lucarelli – che ha definito la sua dolce metà un ragazzo romantico, maturo e all’antica – ha capito le parole di Lorenzo Biagiarelli e le ha rispettate. Da allora non hanno più parlato di nozze, l’argomento non interessa più all’opinionista tv. Selvaggia e Lorenzo si considerano già a tutti gli effetti una famiglia.

Selvaggia Lucarelli ha rimarcato di non essere gelosa di Lorenzo Biagiarelli e con Anastasia Kuzmina, sua ballerina a Ballando con le Stelle, non c’è alcuna rivalità. Anzi Selvaggia ha consigliato al fidanzato di fingere più passione e trasporto con la sua insegnante di danza in modo da regalare coreografie più travolgenti.

Selvaggia Lucarelli è rimasta molto sorpresa dal talento di Lorenzo Biagiarelli ma ha già premesso che non ballerà mai con lui a Ballando con le Stelle. La giurata non è molto portata per questa disciplina e in pista si sentirebbe a disagio. Preferisce di gran lungo il ruolo di giurata…

Chi è Lorenzo Biagiarelli

Classe 1990, Lorenzo Biagiarelli è uno chef nato a Cremona ma cresciuto a Senigallia. È laureato in Storia. Dal 2020 è nel cast di È sempre mezzogiorno, il programma culinario di Antonella Clerici. In precedenza ha partecipato a Cortesie per gli ospiti. Nel 2019 ha pubblicato il libro ‘Qualcosa da amare e qualcosa da mangiare’.