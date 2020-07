Selvaggia Lucarelli compleanno, il fidanzato inedito: confessione rapporto

Selvaggia Lucarelli oggi compie 46 anni e sta festeggiando assieme al suo fidanzato Lorenzo Biagiarelli in Puglia. Un giorno speciale per la nota opinionista, a cui in tanto hanno dedicato un pensiero e che ha ricevuto parecchio affetto anche da personaggi famosi: a scriverle ad esempio sono stati Davide Maggio, Antonella Clerici e molti altri. Non sono questi però i commenti che ci interessano quanto la bellissima dedica che proprio Lorenzo le ha scritto: parole che mettono in evidenza tanta sintonia e complicità e che avranno senz’altro fatto piacere a Selvaggia (che tra l’altro, lasciatecelo dire, porta meravigliosamente bene i suoi anni). Lorenzo non è solito scrivere cose di questo tipo, dunque ci ha regalato una parte inedita di sé che ce lo ha fatto conoscere meglio. Veniamo al dunque.

Compleanno Selvaggia Lucarelli, giornata speciale con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli: la bellissima dedica su Instagram

Biagiarelli ha voluto raccontare come hanno passato il compleanno definendo la giornata molto particolare perché finora verso il 30 luglio avevano sempre pensato a un’imminente partenza: nel 2016 si stavano preparando per Myanmar, nel 2017 per l’India, nel 2018 per il Perù e nel 2019 per la Cina; tutte mete molto belle che li hanno sempre caricati di adrenalina perché si festeggiava, certo, ma il pensiero volava sempre alle tappe che avrebbero fatto. “In un certo senso – queste le parole di Lorenzo – la ricorrenza […] restava un po’ come in sospeso, come una palla alzata da schiacciare solo ad atterraggio avvenuto. Per questo non ricordo con precisione tutti i compleanni, ma ricordo molto bene il bis in trasferta”.

I ricordi di Lorenzo e i compleanni con Selvaggia

Dopo queste dichiarazioni tanti i ricordi che Lorenzo ha voluto condividere con i suoi follower e con quelli di Selvaggia: il cocktail a Bangkok, una cena nel ristorante degli specchi a Nuova Delhi e molto altro ancora. La parte più bella del messaggio viene proprio adesso, e forse è questa che avrà colpito maggiormente la famosa opinionista e giudice di Ballando con le stelle, intanto mostratasi molto felice su Instagram con una foto scattata a Ostuni.

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli coppia felice: l’insegnamento delle vacanze in Puglia

Lorenzo si è mostrato triste per non aver potuto fare una vacanza come quelle degli altri anni – i due sono nella bellissima Puglia ma non hanno abbandonato la loro zona di comfort incontrando altre culture, parlando altre lingue e così via – ma forse è proprio questo che l’ha spinto a fare una riflessione: “Per amarci – ha sottolineato Biagiarelli a conclusione della sua dedica a Selvaggia – […] abbiamo bisogno […] solo [di] un letto, sempre lo stesso, su cui appoggiare la testa tenendoci per mano. Perciò tanti auguri amore mio, siamo arrivati”. Un insegnamento importante, quello che ha tratto da quest’esperienza post-lockdown, con cui non possiamo che essere d’accordo: in fin dei conti, per quanto esistano dei posti bellissimi a prescindere da tutto, sono le persone a riempirli, l’amore e i bei sentimenti a renderli magici, i legami sinceri a trasformarli in piccoli paradisi. Non ci resta che fare tanti auguri a Selvaggia!