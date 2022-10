Nuova puntata di Tu si que vales, nuova irruzione dei simpatici orsetti che dall’inizio della nuova stagione del programma si palesano costantemente in studio coinvolgendo i giudici con dei giochi. Il 22 ottobre li hanno invitati a cimentarsi in “Mima una canzone”. Nel corso del siparietto, mentre Teo Mammucari stava mimando il brano “Stasera mi butto”, Sabrina Ferilli, dopo aver azzeccato la soluzione, ha schioccato un tenero bacio a Maria De Filippi, con la quale stava danzando. Un gesto spontaneo e affettuoso che non è passato inosservato. Così diversi utenti, sui social, sono tornati a interrogarsi su quale sia il legame che unisce le due donne. D’altra parte non una novità visto che da tempo alcune persone, senza uno straccio di prova, insinuano voci maliziose. Quel che si sa con assoluta certezza, invece, è che Maria e Sabrina condividono una forte e sana amicizia.

Dopo la gag degli orsetti, in studio è sbarcato Roberto Botta, campione e capitano della nazionale italiana di Taekwondo. L’atleta ha dato sfoggio delle proprie doti. Convinta la giuria e il pubblico, ha invitato Teo Mammucari a colpire un birillo con un calcio posto sulla sua testa. Il conduttore ha accettato. Prima di tentare l’impresa è stato protagonista di un rapido riscaldamento in cui è stato sbeffeggiato dai colleghi. Belen Rodriguez ha continuato a ridere e Teo l’ha apostrofata con una parolina non proprio galante. “Belen, sei cretina, lo sai?”, ha detto Mammucari. Nessuna polemica, visto che il presentatore e la modella argentina sono amici fuori dal contesto tv ed hanno parecchia confidenza. Certo è, però, che l’uscita poteva essere risparmiata.

Dopodiché il giurato ha tentato di colpire il birillo. Non è andata per nulla bene: non essendo riuscito ad alzare abbastanza la gamba, ha rifilato un calcione al povero ragazzo del Taekwondo, scusandosi immediatamente. Fortunatamente il giovane indossava un caschetto protettivo e non è accaduto nulla di tragico. Sui social, subito, si è scatenata l’ironia dei telespettatori. Il ‘colpo di grazia’ a Mammucari lo ha dato Rudy Zerbi: “Questa è la più grande figura di m***a della tv”. Risate in studio con Teo, che alla fine, dopo aver fatto abbassare il ragazzo, è riuscito a colpire il birillo. Meglio tardi che mai.