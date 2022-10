Tutti in piedi e tante lacrime di commozione per l’esibizione di Antonietta Messina a Tu si que vales. La donna, 59 anni, ha alle spalle una storia tosta. Tredici anni fa credeva di aver vinto il tumore che l’aveva colpita. Purtroppo il male è tornato a bussare alla sua porta di recente. Antonietta però non ha ceduto allo sconforto. Ha continuato a credere nei suoi sogni, a coltivare le sue passioni e quindi a cantare. E per fortuna, visto che ha una voce limpida, cristallina, divina. Sul palco della trasmissione di Canale Cinque è sbarcata con un pizzico di impaccio e timidezza (poi ha iniziato a cantare ed è stata pura emozione). D’altra parte non è persona del mondo dello spettacolo: ha tre figli e ha sempre lavorato come camiciaia. La musica l’ha sempre avuta nel cuore, ma mai è stata il suo lavoro. Peccato, perché dopo averla udita in molti hanno ritenuto che il suo talento avrebbe potuto essere valorizzato maggiormente.

Antonietta ha scelto di esibirsi sulle note di “La vita”, brano di Shirley Bassey. Un inno appunto alla vita, nonostante il cancro, nonostante tutto. Non appena ha cominciato a intonare la canzone subito si è capito che la 59enne ha doti non comuni. Risultato? Un’esibizione strepitosa. Sabrina Ferilli si è abbandonata alle lacrime lungo tutta la performance, Belen Rodriguez, terminata l’esibizione, si è proiettata sul palco, ha abbracciato la cantante in uno slancio di spontaneità, tenerezza e ammirazione. “Scusate ma non ce la faccio, grazie per questa lezione”, ha chiosato la modella argentina innanzi alla cantante. La parola è poi passata ai giudici.

“Allora, tutti, nel pubblico, non si sono alzati per la tua storia, ma per l’interpretazione che hai dato alla canzone”, ha scandito Maria De Filippi. “Sconfitto una volta il male, sconfitto la seconda, andiamo avanti con questi pensieri“, ha aggiunto la conduttrice pavese. Anche Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi hanno applaudito Antonietta. Sui social è stato delirio: tantissimi i fan che hanno scritto di aver pianto come la Ferilli, molti anche coloro che hanno fatto i complimenti a Belen per il gesto riservato alla concorrente. Standing ovation anche da parte della giuria popolare che ha piazzato un 100% di voti favorevoli, spedendo Antonietta in finale.

La De Filippi ha poi chiesto alla donna se se la sarebbe sentita di cantare un altro brano. Proposta accettata, canzone scelta “È la mia vita” di Albano Carrisi. Altra cascata di applausi, altra emozione. Antonietta non solo ha dato una lezione di musica, ma anche di vita. Giù il capello, ci si vede in finale!