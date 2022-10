Maria De Filippi, nel corso della puntata di Tu Si Que Vales in onda sabato 22 ottobre su Canale Cinque, ha sfoderato un paio di jeans che non sono passati inosservati. La conduttrice pavese ha optato per dei denim a zampa d’elefante, abbinati ad una camicetta dorata. Un outfit giovanile e indossato con con eleganza. A proposito dei jeans, a risultare curiosi sono stati i fiori decorativi e multicolor. Ebbene, quanto bisogna sborsare per mettersi nel proprio guardaroba il capo d’abbigliamento? Una cifra folle che sfiora i 3 mila euro. Sì, esatto, quasi 3 mila euro per un paio di jeans, per la precisione 2.971 euro.

Per farla breve: i denim stanno da Dio alla De Filippi, il taglio a zampa d’elefante le dona, i fiori decorativi sono quel tocco in più che rende il capo unico. Però, ecco, ai comuni mortali siffatti jeans, griffati Coute de la Liberté, non sono accessibili. D’altra parte, solitamente, la moglie di Maurizio Costanzo veste quasi sempre abiti alquanto costosi. Uno dei suoi brand prediletti è Yves Saint Lauren, marchio di moda parigino prestigioso e assai costoso. Stavolta ‘Queen Mary’ ha invece optato per Coute de la Liberté. Gira e rigira, trattasi sempre di capi e cifre da capogiro.

Tu si que vales, Antonietta Messina conquista tutti: giurati e pubblico a bocca aperta

Lungo la puntata del 22 ottobre ha lasciato il segno la concorrente Antonietta Messina, donna 59enne malata di cancro che si è esibita sulle note di ‘Vita’. Una performance tanto struggente quanto perfetta. La cantante ha lasciato tutti a bocca aperta, ottenendo i quattro ‘Tu si que vales’ dai giudici e il cento per cento dei voti del pubblico presente in studio. Un mare di commozione ha travolto tutti i presenti in studio: la più colpita dalla storia e dalla voce di Antonietta è stata Sabrina Ferilli che, fortemente emozionata, si è lasciata andare alle lacrime. Anche Belen è rimasta piacevolmente stupita, tanto da alzarsi dalla sua postazione per andare ad abbracciare la donna e congratularsi con lei.