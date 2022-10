La conduttrice pavese e l’attrice romana hanno optato per abiti costosissimi mentre la showgirl argentina per un capo low cost

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, per la terza puntata di Tu si que vales, hanno scelto di indossare degli abiti alquanto costosi mentre Belen Rodriguez ha sfoderato un vestito alla portata di tutti. L’attrice romana ha optato per un capo lungo floreale, a manica lunga. L’abito è firmato Dolce & Gabbana e non è accessibile ai comuni mortali. Chi se lo volesse mettere nel proprio armadio, sappia che deve sborsare una cifra non indifferente. Quanto si deve spendere per averlo? La bellezza di 1.750 euro. Insomma, non proprio un articolo che tutti si possono permettere.

Stesso discorso vale per la giacca che ha sfoggiato la moglie di Maurizio Costanzo. Griffata YLS, ossia Yves Saint Laurent, per poterla acquistare bisogna mettere sul piatto quasi 2 mila euro, per la precisione 1.990. Da anni la conduttrice pavese opta per i raffinati abiti della prestigiosa e storica casa di moda francese.

Discorso differente per la Rodriguez che ha scelto di vestire un abito sgargiante color verde, ricamato con dei fiori e con un profondo spacco, oltre a lasciar completamente scoperta la schiena. Il capo, firmato Rat & Boa, ha un prezzo assai inferiore rispetto a quello della De Filippi e a quello della Ferilli. Quanto denaro bisogna sganciare per accaparrarselo? 190 euro. Non spicci ma nemmeno una cifra astronomica.

Belen nei panni di Meg Ryan in Hally ti presento Sally, Gerry Scotti interpreta Billy Crystal

Nella terza puntata della nuova stagione del talent show di Canale Cinque, Gerry Scotti e Belen Rodriguez sono stati protagonisti di un esilarante siparietto in cui hanno fatto rivivere la mitologica scena di Harry ti presento Sally, film diretto da Rob Reiner e scritto da Nora Ephron in cui Meg Ryan finge un orgasmo in un ristorante affollato innanzi a Billy Crystal.

Inutile dire che la gag architettata a Tu si que vales ha scatenato una pioggia di battute e risate, con Rudy Zerbi e Teo Mammucari che hanno fatto dell’ironia sulla performance della showgirl argentina la quale ha replicato con prontezza.