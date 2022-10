Harry ti presento Sally, celebre film di Rob Reiner con protagonisti Meg Ryan e Billy Crystal, è stato d’ispirazione per una gag architettata nel corso della terza puntata di Tu si que vales. In studio si è ricreata la leggendaria scena in cui la diva hollywoodiana finge un orgasmo innanzi a Crystal in un ristorante affollato. A vestire i panni della Ryan ci ha pensato Belen Rodriguez mentre Billy è stato interpretato da Gerry Scotti. Naturalmente la scena ha creato dell’imbarazzo, oltre a innescare delle battutine da parte di Rudy Zerbi e Teo Mammucari che è stato prontamente smontato dalla showgirl argentina.

Il siparietto è stato imbastito dopo che Daniele, cantante con scarsissime doti canore, è stato scelto da Scotti per la andare a rimpolpare la sua mitologica Scuderia. Il pubblico, però, si è letteralmente spaccato con il 50 per cento di sì e il 50% di no. Che fare? A questo punto è intervenuta Belen che ha detto che Daniele avrebbe potuto approdare nella Scuderia laddove Gerry avrebbe superato una prova speciale: vestire i panni in modo credibile di Billy Crystal. La medesima Rodriguez si è invece prestata a fingere il piacere proprio come la Meg Ryan nella pellicola.

Gli addetti al lavoro dello show di Canale Cinque in quattro e quattr’otto hanno portato al centro dello studio un tavolino apparecchiato. Scotti e Belen si sono seduti uno di fronte all’altra, con la modella che ha indossato una parrucca bionda per calarsi con più credibilità nel personaggio. Ciak, si gira: “Le donne a volte capita che fanno così….”, ha recitato la Rodriguez, iniziando a far prorompere dei mugolii subito interrotti dalle risate sue e da quelle dei giudici. Ha poi riprovato a fingere l’orgasmo, ma il risultato è stato il medesimo: risate e imbarazzi.

Belen a Mammucari: “Se dovessi fingere non te ne accorgeresti”

“Io faccio così sul water”, la battuta di Zerbi al quale ha immediatamente fatto eco Teo Mammucari: “Sembra che stai sulla tazza, è crollato un mito”. A questo punto la Rodriguez, che con il presentatore romano ha confidenza e condivide una sana amicizia, ha risposto con spigliatezza, mandandolo al tappeto: “Se dovessi fingere per davvero, non te ne accorgeresti nemmeno tu”.

Nel frattempo Maria De Filippi ha invitato la showgirl a terminare la scena. “No, basta, finito, raggiunto”, si è affrettata a dire sorridendo la compagna di Stefano De Martino. “Bravissima“, ha chiosato Sabrina Ferilli. Quindi? La prova per Gerry è stata superata? Sì. Davide è entrato a far parte della mitica Scuderia.