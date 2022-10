Belen senza trucco (FOTO): cosa fa ogni mattina appena sveglia

By

Belen Rodriguez è indubbiamente una delle soubrette più belle dello showbiz italiano. Gran parte del merito va a Madre Natura, certo, ma doni come quelli della bellezza vanno preservati ogni giorno. La moglie di Stefano De Martino ha deciso di mostrarsi ai suoi follower senza trucco – foto più in basso – svelando la sua beauty routine, che parte dal mattino.

Appena sveglia Belen Rodriguez, come spiegato su Instagram, beve un bicchiere di acqua tiepida con il succo di mezzo limone. Un prezioso alleato di bellezza, come rimarcato dalla soubrette argentina. Bere acqua e limone al mattino regala infatti numerosi benefici all’organismo. Rafforza il sistema immunitario, combatte problemi di alitosi, favorisce la digestione.

Il succo di limone nell’acqua tiepida è inoltre diuretico e grazie alla vitamina C depura la pelle e contrasta le rughe. È un valido rimedio pure per chi ha problemi respiratori o ha la tosse mentre è sconsigliato a chi soffre di gastrite.

I segreti di bellezza di Belen Rodriguez

Dopo aver bevuto un bicchiere di acqua e limone Belen Rodriguez si prende cura della pelle del suo viso con una lunga e intensa beauty routine. Il primo passaggio? Detergere la pelle in profondità: la 38enne usa nello specifico il latte detergente di Shiseido, la maggiore azienda giapponese per la produzione di cosmetici nonché la più antica del settore nel mondo. Successivamente pulisce delicatamente con delle spugnette in modo da stimolare il rinnovamento cellulare.

Subito dopo Belen tampona il viso con un asciugamano e applica un siero, sempre del brand Shiseido. Un prodotto che va ad agire nella profondità dell’epidermide. La conduttrice di Tu si que vales utilizza anche un altro siero, quello di Erborian Uk al ginseg e infine applica il contorno occhi di SENSAI Cosmetics con la pallina metallica che stimola la circolazione (perfetto per contrastare i segni del tempo che avanza).

Belen Rodriguez non dimentica di idratare le labbra: ogni mattina, prima di uscire di casa, applica un olio al miele firmato Gisou. Il miele, com’è noto da tempo, regala morbidezza e grazie ai suoi enzimi agisce come un esfoliante delicato che elimina le cellule morte.