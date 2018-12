Ascolti tv giovedì 6 dicembre, boom per I nostri figli con Vanessa Incontrada

By

Ottimi ascolti ieri sera per il film tv con l’attrice spagnola e Giorgio Pasotti

Buoni gli ascolti segnati ieri sera, giovedì 6 dicembre, da I nostri figli su Rai1. Secondo i dati Auditel il film-tv con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ha infatti registrato 5.440.000 spettatori pari al 24.5% di share . Su Rai 2 l’appuntamento era con il film d’animazione Cars 2 che è stato visto da 649.000 spettatori pari al 2.8% di share. La nuova puntata de La tv delle ragazze, in onda su Rai 3, ha invece ottenuto 1.060.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Passando ai canali Mediaset, su Canale 5 l’appuntamento era con il film Il cacciatore e la regina di Ghiaccio che ha tenuto davanti al teleschermo 1.870.000 spettatori pari al 9.3% di share. Su Rete 4 la nuova puntata di W L’Italia condotta da Gerardo Greco ha conquistato 515.000 spettatori con il 3% di share.

Ascolti tv 6 dicembre, il flop di Mai dire talk

I nostri figli, il film diretto da Andrea Porporati e legato al tema della violenza sulle donne, ha conquistato il pubblico italiano. Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti hanno vestito i panni di Roberto e Anna Falco, parenti di una vittima di femminicidio che decidono di adottare i suoi figli. Lo sceneggiato è ispirato al caso di Marianna Manduca, assassinata dall’ex marito il 3 ottobre 2007. Tornando agli ascolti dei programmi in prima serata, si segnala il flop di Mai dire talk in onda su Italia 1. La trasmissione ha ospitato l’ex gieffina Marina La Rosa ma a fare discutere il web è stata ancora una volta Giulia De Lellis. Il programma ha intrattenuto 884.000 spettatori con il 4.8% di share.

Dati Auditel dei programmi in onda su La7, TV8 e Nove

Vediamo infine gli ascolti dei programmi in onda su La7, TV8 e Nove. Su La7 appuntamento con la nuova puntata di Piazza Pulita che è stato seguito da 1.073.000 spettatori con uno share del 6.2%. Su Tv8 è andato in onda il film Mia moglie per finta che ha ottenuto 536.000 spettatori con il 2.4% mentre sul Nove il film Rush Hour – Due Mine Vaganti ha raccolto 345.000 spettatori con l’1.5%.