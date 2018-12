Giulia De Lellis non convince: ancora critiche per Mai dire Talk

Giulia De Lellis a Mai dire talk, sui social piovono critiche: l’ex corteggiatrice non convince

Il ruolo di Giulia De Lellis a Mai dire talk sembrerebbe non convincere del tutto il pubblico da casa. Sui social, seppur tanti sono i fan che oggi la supportano, non tutti hanno apprezzato stasera il suo intervento nel nuovo programma della Gialappa’s band. L’ironia dell’ex corteggiatrice, che nello show viene invitata ogni settimana per commentare/dire la sua su libri e opere teatrali in uscita, stando ai commenti riportati sui social, pare non essere piaciuta propria a tutti. Le critiche alla De Lellis rivolte abbondano su Twitter e, dopo il debutto della scorsa settimana, sono ritornare anche questa volta ad affollare il social network.

Mai dire talk, Giulia De Lellis non convince: ancora critiche dopo il debutto della scorsa settimana

A Mai dire talk, come già accennato, Giulia De Lellis era stata molto criticata anche durante la prima puntata dello show. Il debutto nella trasmissione della Gialappa’s (come abbiamo raccontato qui la scorsa settimana) giovedì scorso sui social aveva scatenato lo scontro tra i fan dell’influencer e gli utenti che la stavano attaccando. Stasera, anche se i suoi supporter hanno continuano a fare il tifo per lei, non sono mancati – di nuovo – i soliti giudizi negativi. Giulia De Lellis? “Interventi inutili, banali e senza senso” ha scritto qualcuno.”Basta”, “Non capisco se ci è o ci fa”, hanno postato altri aprendo, così, la strada a tanti commenti simili su Twitter.

Giulia De Lellis innamorata dopo Andrea Davante: con Irama ritrova il sorriso

Per Giulia De Lellis questo è sicuramente un periodo ricco di emozioni, soprattutto da un punto di vista sentimentale. Dopo la fine della storia con Andrea Damante, infatti, il cuore per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ritornato a battere per un altro uomo. Lui è Irama, cantante ed ex allievo di Amici. È quello giusto? Molti sembrano pronti a scommettersi.