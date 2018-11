Giulia De Lellis a Mai dire talk, pubblico diviso: critici e fan si scontrano

Giulia De Lellis debutta a Mai dire talk, sui social piovono critiche: fan intervengono per difenderla

Uno dei momenti più attesi della prima puntata di Mai dire talk era sicuramente il debutto di Giulia De Lellis in TV. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come molti avranno già letto, sarà un’ospite fissa della trasmissione. Sui social, come spesso accade con i programmi in prima serata molto seguiti, anche il programma della Gialappa’s band è stato molto commentato. La partecipazione di Giulia De Lellis? Anche di quello si è parlato e discusso sul web. Il suo intervento a Mai dire talk, di fatto, non è certo stato immune da critiche. Altrettanto numerosi, tuttavia, sono stati anche i commenti lasciati da suoi fan che, su Twitter, si sono subito mobilitati per prendere le sue difese. La reazione di Giulia? “Non fate i pesanti, si ride e si scherza” ha ripetuto più volte lei su Instagram prima di ringraziare a gran voce le persone che, invece, l’hanno supportata.

Mai dire talk, Giulia De Lellis divide il web: il suo debutto tra critiche e complimenti

Una delle principali critiche mosse a Giulia De Lellis sui social è stata quella di far passare come simpatico e divertente il suo poco interesse nei confronti della cultura. “Ignorante”, “cattivo esempio” o “Promotrice di ignoranza” sono solo alcuni degli appellativi dati alla De Lellis stasera su Twitter. Alle accuse di chi non ha apprezzato il suo contributo a Mai dire talk, come accennato, sono però seguiti anche i commenti di chi, invece, ha sempre sostenuto e continua a sostenere Giulia. Le sue affermazioni? Semplice e pura ironia hanno spiegato i fan che, al contrario di tanti altri, hanno molto apprezzato l’influencer.

Giulia De Lellis afferma: sui social? “Ho delle responsabilità”

Giulia De Lellis, ad oggi, è seguita su Instagram da più di 3 milioni di persone. Ma cosa vuol dire per lei vere questo grande seguito sui social? A chi le ha fatto questa domanda, stasera, Giulia ha risposto spiegando: “Ho delle responsabilità, devo sempre apparire in un determinato modo, a volte pesa ma ne vale la pena”.