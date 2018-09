Uomini e Donne gossip, Giulia De Lellis e i guadagni stellari da influencer: “Un post su Instagram non meno di 6 mila euro”

La carriera di Giulia De Lellis come influencer, dopo Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, ha decisamente preso il volo negli ultimi anni. Su Instagram, infatti, l’ex corteggiatrice vanta numeri da capogiro tant’è che, ad oggi, sono 3 milioni le persone che la seguono. Con i social e con la sua immagine, dunque, la De Lellis ci lavora e pare anche molto bene. Secondo il settimanale Oggi, difatti, il suo attuale agente (Francesco Fattinetti) sarebbe riuscito a far fatturare alla ragazza cifre stellari ultimamente. Il costo di un suo post su Instagram? “Non meno di 6 mila euro”.

L’indiscrezione sui presunti guadagni di Giulia De Lellis è stata pubblicata nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi dove, per la precisione, è stato scritto: “Salgono sul web le quotazioni di Giulia De Lellis. L’ex del Grande Fratello Vip, che ha notevolmente incrementato i suoi seguaci sui social, ha infatti tariffe da far invidia! Si dice che il suo agente, Francesco Facchinetti, non le faccia vendere i suoi post a meno di 6 mila euro. Sarà vero?”. La notizia, come si può intuire, si basa quindi su delle voci (e non su fonti ufficiali). Se e qualora i diretti interessati interverranno sull’argomento noi, ovviamente, saremo pronti e attenti nel riportare anche la loro versione dei fatti.

Uomini e Donne: è davvero finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante?

Gli occhi degli appassionati di gossip, oggi, continuano ad essere puntati da Andrea Damante e Giulia De Lellis. La storia tra i due è da considerarsi ufficialmente finita o, forse c’è ancora una piccola speranza? Il riavvicinamento estivo tra i due e le dichiarazioni di affetto pubbliche, d’altronde, sembrerebbero più far propendere verso questa seconda eventualità. Sarà così? Staremo a vedere.