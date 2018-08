Andrea Damante spiega chi è Sharon e fa un complimento a Giulia De Lellis

Andrea Damante: cosa ha detto su Sharon e le foto sul settimanale Spy

Andrea Damante ha finalmente commentato le foto che lo immortalano sull’ultimo numero di Spy. L’ex tronista di Uomini e Donne ha rimarcato di essere ancora single, dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis. A Tabloit ha spiegato che la ragazza con il quale è stato beccato è un’amica di vecchia data, Veronica. Sharon è invece un’altra giovane, amica di Valentino Bisegna del duo Matt & Bise. Andrea e Valentino hanno trascorso di recente qualche giorno di relax a Formentera, in barca, insieme ad alcune ragazze. Ma solo amicizia, nulla più per Damante, che ha invece speso dolci parole per la sua ex fidanzata.

Il pensiero di Andrea Damante per Giulia De Lellis

“Giulia De Lellis arriverà domani al Festival di Venezia?“, ha chiesto Andrea Damante alla giornalista che lo ha incontrato al Lido, dove ha calcato il red carpet lo scorso giovedì. Il deejay di Verona ha poi aggiunto: “Sarà sicuramente la più bella del Festival”. Giulia sarà ospite della rassegna cinematografica sabato 1 settembre e lunedì 3 settembre ma non incontrerà Andrea, impegnato in quei giorni in alcuni locali di Jesolo. Damante è ormai uno dei DJ più richiesti nelle discoteche e ha trascorso tutta l’estate in giro per l’Europa. Un successo travolgente per il 28enne, che intende proseguire su questa strada.

Le ultime parole di Giulia De Lellis su Andrea

Nelle ultime ore Giulia De Lellis non ha proferito parola sulla paparazzata di Damante. Solo qualche giorno fa si è limitata a fare chiarezza sul loro rapporto: “L’amore è finito, ma Andrea resta una persona importante”.