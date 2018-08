Andrea Damante dimentica Giulia: in barca bacia Sharon

Andrea Damante dimentica la De Lellis

Come riportato nelle scorse settimane, Andrea Damante ha chiaramente palesato di non stare insieme a Giulia De Lellis nonostante i vari riavvicinamenti. A confermare ciò, oltre alla stessa ex corteggiatrice, oggi ci sono testimonianze ben più chiare. Sul prossimo numero di Spy Magazine, in edicola da venerdì 31 agosto, infatti, troveremo le foto esclusive di Damante insieme ad una nuova ragazza. Il dj veronese si gode la fine dell’estate insieme a Sharon, conosciuta a Formentera durante le varie serate. Poichè pr dello stesso locale dove suona Andrea, la ragazza ha avuto modo di vedere e frequentare l’ex tronista di Uomini e Donne.

Coccole e abbracci nuovi per Damante

A detta della rivista, il bel dj avrebbe affittato la barca, su cui sono stati paparazzati, al costo di 2.500 euro al giorno. Tutto questo per dedicarsi a coccole, baci e abbracci. Avvolti entrambi nella stessa asciugamano, i due ragazzi, appaiono visibilmente intimi. Gli atteggiamenti lo lasciano dedurre e testimoniano che Giulia De Lellis è ormai troppo lontana dalla mente di Andrea Damante. D’altronde, si sa, dopo un amore può nascerne subito un altro ma, come la prenderà Giulia? Non sarà troppo presto per stare tra le braccia di un’altra?

Andrea e Sharon, nascerà l’amore?

In dolce e tenera compagnia, dunque, Andrea cerca di rilassarsi e staccare un pò la spina dopo i continui impegni di lavoro che lo hanno tenuto occupato per tutta l’intera stagione. E chissà che proprio il lavoro non porti lo stesso Andrea a rinnamorarsi di nuovo. Certo, la coinvolgente e stravolgente storia d’amore che lo ha legato alla De Lellis per quasi due anni non la potrà dimenticare facilmente. Una storia, quella nata negli studi di UeD che ha appassionato ogni telespettatore. Una delle coppie più amate di tutto il programma che, oggi, dopo il nuovo ed evidente flirt di Andrea, va completamente distruggendosi nelle memorie dei più accaniti sostenitori di Uomini e Donne.