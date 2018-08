Giulia De Lellis finalmente chiarisce il rapporto con Andrea Damante. Il video in cui risponde in maniera diretta su che cosa è successo con l’ex tronista

Finalmente qualcuno si è deciso a parlare. Su Giulia De Lellis e Andrea Damante nell’ultimo periodo è stato scritto molto. Rapporto finito, spiragli di apertura, legame logoro… In effetti tutte le spie portavano in questa direzione. In realtà, però, nessuno dei due interessati ha mai confermato in maniera diretta la rottura definitiva della love story. A rompere gli indugi ci ha pensato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nella serata scorsa, durante l’evento a lei dedicato “We love” al Mamma Mia Beach di Santa Teresa di Riva (Messina). E per i fan che ancora nutrivano speranze di rivederla unita al deejay veronese è stata una doccia gelata. Giulia ha infatti confermato ciò che si mormorava da tempo, vale a dire che il rapporto è arrivato al capolinea. A riprova del fatto c’è un video inequivocabile (pubblicato da Il Vicolo delle News) in cui la De Lellis chiude definitivamente la questione.

Giulia su Andrea: “Una persona molto importante per me ma non c’è più l’amore…”

“Una persona molto importante per me, ma non c’è più l’amore”, spiega rapidamente Giulia al microfono durante l’evento “We Love”. La domanda a cui ha risposto era naturalmente riferita alla sua love story con Damante. Infine la De Lellis ha chiosato: “Altrimenti non se ne andava”. Unico dubbio è su quel ‘non se ne andava’, visto che le parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in questo passo del filmato (che trovate qui sotto) sono disturbate dal bagno di folla che le sta attorno. Al di là di ciò, il succo non cambia: i Damellis non ci sono più. Ognuno ha preso la propria strada e il riavvicinamento di qualche settimana fa che sembrava averli rimessi sul binario dell’amore non è andato a buon fine.

Andrea e Giulia: strade separate. La De Lellis: “Felice periodo di riassestamento”

Nel frattempo Damante continua il suo tour estivo nelle discoteche del Bel Paese, anche se non mancano tappe spagnole e greche, mentre Giulia prosegue i suoi numerosi progetti lavorativi. La De Lellis, inoltre, nelle scorse ore ha fatto sapere di stare molto bene e di essere serena, parlando di periodo felice e di riassestamento.